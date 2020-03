Turistas internacionales, nacionales y la comunidad disfrutaron de cada una de las fiestas costumbristas organizadas por la Municipalidad de Chile Chico en los distintos puntos de la comuna, actividades que culminaron en el sector de Bahía Jara, con jineteadas, venta y exposición de artesanías, asados popular y mucho más.

Chile Chico.- Todas estas jornadas consideraron la destacada presencia de los vecinos y vecinas, como así también un importante trabajo y compromiso del equipo municipal, tal como lo destacó el Alcalde Ricardo Ibarra.

“Gran mérito de estas actividades es lo que hemos conseguido como comunidad, donde la gente ha participado, las organizaciones se han integrado al tejido social de la comuna y hoy podemos decir que es una comuna que avanza, que crece en alegría, en respeto, en colaboración con el Municipio. Esto nos hace sentir muy agradecidos de todo el esfuerzo de los trabajadores municipales, en el sentido de entregar el mejor cariño a la gente, que es retribuido con la comprensión, con el aplauso y la felicitación de los hombres y mujeres de nuestra comuna”.

En el desarrollo de los dos días del IV festival costumbrista de Bahía Jara, se realizaron jineteadas en “grupa surera” y “basto con encimera”, el jinete de Miramar, Buenos Aires, Claudio Velásquez, obtuvo segundo lugar en la primera y el puesto número uno en la segunda.

“Cuando uno gana un premio, más uno que se dedica a esto que ama estas cosas criollas como las jineteadas, es una caricia para el alma y muy contento porque nos vamos sanos. Además, creo que brindamos una linda monta y a la gente que llegó le gustó. Yo tengo 36 años y comencé a los 14, así es que, ya son 22 años que andamos en esto, prácticamente me crie porque mi viejo montaba también y este triunfo se lo dedico a mi hijito que me está mirando desde una estrella”.

Algunas de las personas que participaron en esta fiesta costumbrista y particularmente del asado popular, destacaron la iniciativa gratuita para los visitantes y la comunidad.

“Estuvo muy buena, muy bonita, hay cosas muy tradicionales y la gente agradece mucho toda la actividad que han hecho hoy en día, ya que, en ninguna parte de Chile se ven estas tradiciones”, señaló Alejandra de Chile Chico. En tanto, Alberto que llegó por primera vez a la zona desde Santiago, destacó, “en estas actividades realmente la gente se compromete, las autoridades son de verdad, no como en otra parte que hay que mirarlas para arriba, aquí son parte del pueblo y eso la verdad es que lo encuentro buenísimo, me encantó y felicito a la Municipalidad de Chile Chico”.

La IV versión de la fiesta costumbrista de Bahía Jara se pudo realizar gracias al financiamiento del 2% de cultura del Gobierno Regional de Aysén, jornada que también tuvo recursos municipales y que permitió el cierre de una temporada sin mayores problemas, con positivos resultados para los emprendedores y que interesó a muchos turistas nacionales e internacionales que recorrieron la cuenca del lago General Carrera, participando de las distintas iniciativas propiciadas por la Municipalidad de Chile Chico.