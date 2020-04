Santiago.- El cantante y compositor venezolano Micro TDH lanza su nuevo sencillo titulado “Amor de Red Social”. Tras el éxito de su más reciente sencillo “Demasiado Tarde” junto a Lenny Tavarez, el cual ha alcanzado 90 millones de visitas en YouTube a cuatro meses de su lanzamiento, Micro TDH regresa para deleitarnos con su talento y nueva música.

La canción, producida por Ovy On The Drums, narra la historia de una relación que vive dos realidades distintas. Por un lado, habla sobre lo que ocurre a través de las redes sociales, en la cual se ven reales, se dan likes y suben historias juntos; y por el otro se encuentra la realidad, en la que se sienten distantes, fríos y les hace falta algo real y tangible. Con su lírica, Micro TDH expresa lo que muchas relaciones viven hoy a través de la comunicación cibernética, con frases como: “Ya no me tocas, solo me das Like” o “En redes sociales nos vemos bien pero aquí al lado estas tan fría”. Micro TDH es reconocido por sus letras directas y mensajes fuertes que hacen un llamado de conciencia a las realidades que muchos vivimos.

El video grabado en Barcelona, España fue dirigido por Laura Martinova y plasma la comparación de la vida virtual en pareja vs la vida real. La dinámica relata a la perfección el tema de la canción, mostrándonos la ironía de una relación de Red Social en la cual vemos la historia de una pareja que en la vida real no se hablan, pero a través de la pantalla del celular se ven felices, juntos y enamorados. El mensaje nos demuestra que las cosas que vemos a través de las redes no necesariamente reflejan lo que ocurre en la realidad.

“Amor de Red Social, es una canción que surge de una situación en común que vivimos todos los seres humanos en la actualidad. Para mí representa el valor de sentir y apreciar la vida real más allá de lo que cualquier red social pueda mostrar aparentando felicidad. Es el planteamiento de un problema cuya solución radica en apartarnos del mundo ficticio para aprender del mundo tangible”, comenta Micro TDH.