Santiago.- A pocos meses de lanzar la campaña BLANCO Y NEGRO y de una rotunda aceptación de su primer sencillo HONGOS con más de 30 millones de vistas en solo una semana, Ricardo Arjona se dispone a enfrentar uno de los retos más grandes de su carrera. BLANCO Y NEGRO son dos álbumes. El primero en lanzarse hoy 29 de mayo es “BLANCO” conteniendo 14 canciones grabadas todas en los emblemáticos estudios de Abbey Road. El disco completo saldrá exclusivamente en su plataforma www.ricardoarjona.com en un sistema único de membresías. El lema de esta plataforma es: “SI ANTES ERA UNA LOCURA ADQUIRIR UNA MEMBRESÍA, HOY ES UNA LOCURA NO HACERLO”.

En este mundo una membresía representa la posibilidad de acompañar al artista durante la gira, de ser testigos del desarrollo de su trabajo de preproducción e incluso de ser parte del staff. Además, sólo los miembros tendrán acceso a las 14 canciones como así también a testimoniales únicos del artista, preguntas y respuestas de fans con el artista en vivo. Serán los primeros en preferencia en los espacios de los conciertos y será parte de un mundo donde podrán navegar en espacios 3D de galerías que los llevarán más cerca que nunca del proyecto y del artista. Esta semana Arjona volvió a marcar un record: ¡hizo su primer “live” desde su plataforma www.ricardoarjona.com para 120.000 fans!

METAMORFOSIS se pone a la vanguardia con esta iniciativa, pero no deja de lado las plataformas digitales tradicionales en las cuales habrá un lanzamiento de una canción cada semana junto a su videoclip, además vendrá acompañada de un testimonial del artista contando cómo escribió la canción, y una enorme cantidad de contenido que permitirá tener un lanzamiento mundial de una nueva canción cada semana.

BLANCO Y NEGRO: Este proyecto revolucionario de dos álbumes, fue grabado en los emblemáticos estudios ABBEY ROAD en Londres, con varios de los mejores músicos del mundo “en vivo”, como se hacía en los años 60 y apelando a la música orgánica, al pulso y al corazón de los que tocaron en este proyecto que convierte esta propuesta en una rareza en el mercado de hoy. Todos recomendaron a METAMORFOSIS y al mismo artista seguir por el camino tradicional para que las cosas “anden bien” y justamente fue eso lo que detonó el leit motiv de este proyecto: “DÍGANME QUÉ HAY QUE HACER PARA NO HACERLO”. No es ir por el camino opuesto, es ir por el camino de la dignidad, aunque esto signifique topar con obstáculos constantemente en un mundo donde la música es manejada más por financieros que por la emoción y la magia.

Pero esto no es todo: por primera vez el lanzamiento de las 14 canciones del álbum BLANCO, se hará exclusivamente en la plataforma digital del artista. Cuestionado en este sentido Arjona dijo: “Estamos todos locos por suerte, nos garantizan un fracaso rotundo, por eso estamos todos tan animados”. El grupo de METAMORFOSIS, la compañía independiente que lo representa insistió que no dejarán de estar en las plataformas digitales existentes de una manera menos tradicional y con mucho más contenido: “Esta pandemia nos envió a todos a otros lugares, la idea será tener el álbum “BLANCO” completo en nuestra plataforma y en el resto de las plataformas digitales tradicionales se estrenará cada semana una canción. Empezaremos con “EL AMOR QUE ME TENÍA” hoy 29 de mayo.

MUNDO ARJONA www.ricardoarjona.com es una comunidad de suscripción que sigue al artista desde el principio de su carrera. Los beneficios son muchos; por ejemplo, participar de un viaje para asistir a la grabación del proyecto “Blanco y Negro” en los estudios ABBEY ROAD de Londres.