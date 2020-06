Santiago.- La cantante y compositora siete veces ganadora del GRAMMY® Alanis Morissette acaba de anunciar la salida de su noveno álbum de estudio “SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD”, que estará disponible a partir del 31 de julio de este año. La artista ya lanzó los singles “Reasons I Drink”, “Smiling” y “Diagnosis”.

Además, el 26 de junio, se editará una versión digital deluxe de “JAGGED LITTLE PILL”, integrado por el álbum original con 13 canciones producido por Glen Ballard, con un nuevo álbum acústico en vivo de la presentación de Alanis en Shepherd’s Bush en marzo 2020. La versión en vivo de “Ironic” de este show ya está disponible.

El exitoso álbum de Alanis “Jagged Little Pill” celebró su 25° aniversario el 13 de junio. Tras su lanzamiento en 1995, el disco fue un fenómeno cultural y un éxito de la crítica. Hoy en día cuenta con 17 certificaciones de Platino en EE.UU. y vendió más de 33 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en el 16° álbum de más venta en EE.UU. de todos los tiempos.

Los videos oficiales de los singles de “Jagged Little Pill” también fueron remasterizados a la resolución 4K. Estas versiones harán su debut la semana próxima en el canal de YouTube de Alanis. La versión en 4K de “Ironic” estará disponible el 26 de junio.

A “Ironic” le seguirán “You Oughta Know” (29/6), “Hand In My Pocket” (30/6), “You Learn” (1/7) y “Head Over Feet” (2/7).

El domingo 28 de junio, los fans tendrán acceso a una transmisión de la versión en vivo de “Jagged Little Pill”, en el canal de YouTube de Alanis, a las 12:30 hrs. de Chile. Lanzado en 1997, “Jagged Little Pill Live” muestra la gira mundial de Alanis de 1995-96. Incluye interpretaciones en vivo de cada canción del álbum, además de la versión de “No Pressure Over Cappuccino.”

Alanis anunció también las fechas reprogramadas de su gira para celebrar los 25 años de JAGGED LITTLE PILL. Producida por Live Nation, la gira comenzará el 11 de junio de 2021 en Los Angeles, CA y pasará por ciudades como Seattle, Nueva York, Toronto y Chicago antes de finalizar en St. Louis, MO el 18 de septiembre de 2021. Alanis contará con Garbage como invitados especiales y también incluirá a Liz Phair.