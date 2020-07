Más de 90 fotografías llegaron este año en el segundo concurso de fotos que organizó Aguas Patagonia, donde se invitó a toda la comunidad a retratar los ríos de la región.

Aysen.- Los ganadores fueron los siguientes:

1°. Yonathan Moreno: foto del Puente Presidente Ibáñez, Río Aysén

2°. Daniel Guzmán: Río Cisnes

3°. Paulina Bello: Río Aguas Quietas, Aysén

4°. Jaime Muñoz, Río Aysén

Para Claudio Sanhueza, Subgerente de Asuntos Corporativos de Aguas Patagonia, este concurso es una forma de mostrar la valoración que tienen los habitantes de Aysén por el lugar donde viven. “Es fundamental tomar conciencia del privilegio ambiental de la región donde vivimos y como debemos cuidarlo entre todos, donde cada gota de agua que captamos y convertimos en agua potable pasa por una extensa red y la tenemos que devolver limpia a la naturaleza”.

El ganador del concurso, Yonatan Moreno, llegó en 2018 a la región y siempre ha tenido una relación muy cercana con la fotografía, “ya que tengo varios amigos que hacen fotografía profesional, quienes me han ayudado en varias ocasiones con tips relacionados a cómo lograr una buena imagen y cada vez que he podido viajar por la Región de Aysén, encuentro que tiene paisajes y lugares de los cuales la única forma de tener un recuerdo, es mediante la fotografía, por eso cada día me gusta más este pasatiempo”. Sobre la imagen tomada el 22 de abril, dijo que “justo había un hermoso día soleado y sin corrientes de vientos, lo que ayudó a poder lograr esa hermosa toma aérea”, detalló el funcionario público de 28 años quien sube sus fotos en Instagram a través de la cuenta @chilean_patagonia.

El segundo lugar correspondió a Daniel Guzmán, quien nació en Limache y vive en Puerto Cisnes desde hace 4 años “porque quería salir de la bulla de la ciudad y me quedé”. Tiene 34 años y estudió fotografía en el Instituto Arcos, en Viña del Mar. “La foto que mandé la saqué en Puerto Cisnes, en el sector El Arrayán, cerca de la desembocadura del Río Cisnes al Canal Puyuhuapi. Se reflejaba todo el paisaje como un espejo en el agua.”

El tercer lugar correspondió a Paulina Bello, quien es aficionada a la fotografía y trabaja en una agencia de turismo y señaló “La foto la saqué durante el verano, un día de paseo, cuando iba al cementerio a ver a mi papá. Las fotos las tomo con cámara o teléfono, pero la fotografía la hace uno, lo importante es el ojo, no la cámara. Me gusta plasmar momentos porque la foto también es un arte que al fin y al cabo te hace viajar al pasado y no habrá ninguna fotografía igual a la de uno, son únicas porque uno las crea y le da vida.”

El cuarto lugar correspondió a Jaime Muñoz quien tiene 40 años y trabaja en Friosur hace 12 y quien detalló. “Ese bote está cerca del cementerio de puerto Aysén, cuando hago deporte con mi perro tomo fotos. Me llamó la atención el barco y el reflejo en el agua, y le saqué la foto con el celular. Esta imagen es de junio de este año. Siempre saco fotos, voy siempre pendiente del paisaje.”

El ganador del primer lugar recibirá un dron y los restantes lugares un selfie stick.

Todos los participantes recibirán un regalo sorpresa que Aguas Patagonia hará llegar a las oficinas comerciales de sus localidades.

Las fotografías enviadas al concurso se pueden ver con el hashtag #concursoaguaspatagonia en las redes sociales de la empresa.