Coyhaique.- Como una manera de seguir trabajando en la difusión de la cultura, pese a los inconvenientes presentados por el distanciamiento físico producto de la crisis socio-sanitaria que enfrenta el mundo, Malotun Ortiga organizó un ciclo de conciertos en línea que contó con la presencia de artistas regionales y nacionales, que culminó con la presentación de la reconocida artista Ana Tijoux, desde Barcelona.

Los conciertos pudieron ser apreciados a través del Facebook Live y el canal de Youtube de la agrupación, logrando una cantidad de reproducciones cercana a los 13.000 espectadores hasta el cierre de esta nota, quienes pudieron disfrutar los shows de las bandas Pájaro del Viento y Oblicua Tara, las cantautoras de Rocío Peña (Concepción), Dafne Usorach (Córdoba) y Naara Andariega (Coyhaique), además de Thomy Fernández (Puerto Ingeniero Ibáñez), y los artistas nacionales Rulo y Ana Tijuox. La iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa Otras Instituciones Colaboradoras.

Verónica Ibieta, presidenta de la agrupación, indicó que “Con Canciones Crudas estamos más que satisfechos de los resultados en cuanto a participación y organización. Para nosotros fue un gran desafío que, creemos, supimos sortear de buena manera. Esta nueva forma de difundir y exportar contenidos culturales a través de plataformas en línea, sin duda no remplaza los eventos en vivo, el contacto de los artistas con la comunidad, pero sabemos que, por ahora, no podemos hacerlo, aunque eso no debe ser impedimento para que la cultura siga desarrollándose y llegando a la mayor cantidad de personas posible”.

“Canciones Crudas” es el primer ciclo de conciertos en línea organizado por la agrupación, y contó con la colaboración de Radio Arcoiris, Macondo Austral, Cultura G, Estudio Uranio, One Play Radio, Radio La Matriz, Ravista Sur, La Puerta Chueca, NubeNegra, Patagonia Rock, Iguanna Rock y Radio Leufü.

Finalmente, desde la agrupación agradecen a la red de plataformas que se sumaron a apoyar, lo que permitió llegar a una gran cantidad de público que se conectó a las sesiones desde otras localidades, regiones y países para disfrutar de los conciertos, posicionando a la Región de Aysén como un territorio fértil para la creación musical y el desarrollo cultural de la comunidad. Para ver los conciertos completo, puede hacerlo en la página de Facebook de la agrupación: www.facebook.com/malotunortiga/videos. Malotun Ortiga forma parte del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.