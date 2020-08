Santiago.- Buscar panoramas online se ha hecho una costumbre desde que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país. Según un estudio reciente entregado por Youtube, las búsquedas de tutoriales y actividades en la web han aumentado. Y así lo han podido comprobar en Celcom, una empresa que hace más de dos años tiene a disposición del público en Chile y Latinoamérica clases profesionales a través de la plataforma Topclass.cl. “Hemos registrado un aumento del 40% en el consumo de contenido. Esto nos impulsó hoy a dar un paso más allá con una nueva forma de entregar entretención y conocimientos a través de TopclassLive.com, la cual cuenta con una serie de eventos interactivos con distintos personajes públicos e influencers que hoy marcan tendencia”.

Es así como TopclassLive.com se ha convertido en una plataforma líder en entrega de entretención y este fin de semana las risas serán las protagonistas, con el show “Desplumados”, a cargo de los destacados humoristas Claudio Moreno y Kurt Carrera, quienes prometen risas a destajo con este encuentro único e irrepetible. La cita es este 28 de agosto a las 22:00 horas.

“Reinventarse con shows online ha sido un proceso extraño, porque uno está acostumbrado a trabajar con público y ahora hay que pararse frente a una cámara, sin tener el feedback del público, pero uno es un animal de costumbre y se va adaptando, ya manejamos los ritmos, los tiempos y ha sido enriquecedor a la larga. He tenido que adaptarme a la tecnología, a diferentes elementos, he tenido que ir profesionalizando el streaming. A mi edad, a estas alturas tener que reinventarse no es una novedad, yo me he reinventado ocho mil veces en mi vida y es un proceso continuo. Ha sido una bonita experiencia, positiva, pero esperando poder reunirnos con público en vivo y en directo”, señala Claudio Moreno, quien se prepara para reencontrarse con los amantes del humor de manera online.

En “Desplumados”, Claudio Moreno se reúne con el destacado humorista Kurt Carrera, quien años atrás dio vida a “Tutu Tutu”; “hace tiempo veníamos dándole vuelta a hacer algo juntos. Montamos y armamos un espectáculo, en donde hacemos un cara a cara o pico a pico, no estamos seguros -comenta entre risas- y ahí sacamos a relucir las diferencias, lo que me pasó a mi cuando ellos salieron. Es un juego de verdades y es muy entretenido, porque con Kurt nos llevamos muy bien y tenemos dos estilos muy diferentes para hacer stand up. La idea es que la gente lo pase bien, que se divierta y hemos hecho hartas actuaciones, pero esta es nuestra primera actuación online. Lo importante es que contamos con una excelente plataforma que el Topclasslive.com y a través de esta plataforma tenemos muchos más recursos para desarrollar el show y técnicamente es muy potente”, asegura.

El sábado 29 de agosto, las risas estarán a cargo de la conocida comediante Botota y su show “El juego de la Botota”, el cual se ha convertido en un imperdible del humor en nuestro país y ahora llega recargado para hacer llorar de la risa a sus seguidores y a quienes quieran divertirse este fin de semana sin moverse de la comodidad de su casa. Esta vez la Botota llega acompañada de sus amigas Fernanda Brown y Randy Drag, quienes sacarán carcajadas imparables. La invitación es a las 22:00 horas.

La plataforma Topclasslive.com fue lanzada el pasado 6 de agosto y su cartelera va orientada a entregar conocimientos y entretención en diferentes ámbitos, como astrología a cargo de Álvaro Santis y Karem Rodovalho, psicología con la destacada especialista infantil Varinia Signorelli, Yoga y meditación con Yuyuniz Navas y humor con Claudio Moreno y La Botota, entre otros destacados comediantes.

Para acceder a los eventos solo hay que ingresar a la página Topclaslive.com, escoger el show o la clase y elegir la forma de pago. Una de las ventajas de esta plataforma es que ofrece diversas alternativas de pago para que el acceso no sea limitado a solo las personas que tienen una tarjeta de crédito. “La gente puede comprar a través de mensaje de texto y le va a llegar un código único de regreso. Con ese código se ingresa a un link y ya va a estar dentro. La gente que compre con tarjeta de crédito recibirá un mensaje en el correo para acceder al show”, explica Alexis Tello, ejecutivo de Celcom, quien agrega, “hoy estamos cubriendo gran parte del mercado con los sistemas de pago, algo que no tienen otras empresas y solo se remiten a tarjetas de crédito o débito. Además de pasarelas de pago normales que usan todos, vamos a usar marketplace de otras empresas, como tiendas de retail y Groupon. Hoy el que no tiene una tarjeta de crédito tiene la posibilidad de pagar con un mensaje de texto o con su tarjeta de grandes tiendas”.

Cabe señalar que otra de las ventajas de los shows online de TopclassLive.com es que la compra de entradas no tiene recargo, como si lo tiene la venta de tickets.