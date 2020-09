Santiago.- Desde este 18 de septiembre, estarán disponibles en plataformas digitales las 21 canciones que componen la banda sonora de la película “El Chacotero Sentimental”, el fenómeno cinematográfico que llevó a más de un millón de personas a las salas en 1999. Y que ahora, regresa con su banda sonora remasterizada (M&E Discos).

El disco original grabado en Estudios Constantinopla, que tiene composiciones instrumentales y cantadas, vuelve a traer a la memoria las inolvidables escenas del film, que marcaron una época e irrumpieron como punta de lanza de un nuevo cine chileno. Con musicalidades trascendentes que acompañan a la perfección la intención del contexto donde las atmosferas compuestas y producidas por Carlos Cabezas, tienen la virtud de generar remembranza con solo escuchar un par de acordes.

“El Chacotero Sentimental es parte de la gran historia del cine nacional, y el disco fue hecho en un momento muy creativo que teníamos en esos tiempos. Con mucha gente participando en distintos trabajos, discos, muchas amistades intensas que colaboraban. También muestra un poco la energía, el espíritu que había durante la época de Constantinopla donde un año antes se había hecho disco El Resplandor. Un momento de gran intensidad existencial, de riqueza humana y tanta música que se generó a partir de eso”, comenta el artista.

Esta destacada banda sonora, incluye las primeras versiones de “Un pez” y “Maldita”, que después fueron re-grabadas para La Nueva Canción Chilena de Los Electrodomésticos. También participaron en el histórico disco, Silvio Paredes, Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Camilo Salinas, Gabriel Vigliensoni y Juan Pablo Rojas.

“El hacer música para películas, es estar trabajando al servicio de una idea que no es tuya. Es todo distinto a lo que es el trabajo personal, mayoritariamente son piezas instrumentales. Todo eso genera salir de la zona normal que ocupa con tus intereses musicales personales, y aprender de otras zonas que muchas veces están inscritas en tus experiencias de vida, pero que no las has reconocido; eso genera una sinergia muy interesante”, agrega el cantautor.

Una banda de sonido de antología, nacida en un momento de efervescencia del Estudio Constantinopla, de oídos y mirada abierta, que llega después de veintiún años a las plataformas digitales, justo en 18 de septiembre. Para acompañar ansiedades con música:

“casi terapias publicas que ayudan de alguna manera a entendernos mejor. Su aporte puede acompañar el proceso del cine nacional, poner música a la historia del cine chileno. Un aporte patrimonial, para saber el camino que hemos recorrido desde esos tiempos hasta ahora, que nos tienen con un cine actual potente”, reflexiona Carlos Cabezas.