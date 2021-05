Se viene en los próximos días, presentación escuela de la teatro municipal, dos obras de teatro de corte infantil, grupo local con música afro latinoamericana.

Chile Chico.- La pandemia si bien ha limitado varias actividades, en la Municipalidad de Chile Chico las distintas áreas han buscado las formas de llegar a la comunidad, por ejemplo, con la oferta cultural. Es así que, la transmisión online mediante las redes sociales ha sido un método muy utilizado y con buena recepción en las distintas localidades.

Lo más reciente fue la presentación de Jessica Epifanio, bailarina chilechiquense conocida por la ciudadanía y que en esta oportunidad deleitó con la danza del vientre. Un espectáculo que destacó el encargado del área de cultura, Cristian Saldia.

“Tremenda artista y realmente muy interesante su baile, o sea, lo que trasmite ella a través de la danza es increíble y eso fue lo disfrutó la gente, por ello, el éxito de la presentación a través de las redes sociales. Tuvo muy buena recepción y esto es interesante porque cuando hay un artista local, la gente espera con gusto poder verlo desde su casa o también desde el auditórium de la casa de la cultura. Así es que, creo que esa ha sido una de las claves del éxito en la programación que estamos desarrollando, donde en estos últimos meses hemos estado integrando a la mayor cantidad de artistas locales y sin duda han sido bien recibidos, por ello, feliz con lo que pasó en esta jornada”.

La artista local, Jessica Epifanio, valoró la instancia de mostrar su arte y a la vez que esto le haya permitido llegar no solo a la comuna sino que también a otros lugares del país y el mundo, mediante la transmisión online.

“Tuve el privilegio de participar en un evento online organizado por la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, a través del departamento de cultura dirigido por Cristian Saldia. Realizamos una muestra de danza del vientre, debo decir que a mi parecer resultó un evento exitoso, porque se conectaron personas de distintas partes de la comuna y también de distintas partes del mundo para presenciar este evento en vivo. Recibimos comentarios de gente de Chile Chico, de Puerto Guadal, también de distintos puntos de nuestro país y de otros países como de México, Argentina, Venezuela, Ecuador, comentarios que fueron recibidos en ese momento y que han ido llegando posteriormente”.

Jessica Epifanio, quiso agradecer el apoyo del equipo de cultura de la Municipalidad de Chile Chico y la posibilidad de compartir el arte de la danza del vientre con su comunidad la deja muy contenta.

“En lo personal debo decir que me sentí muy bien compartiendo con la gente de mi tierra el arte que amo tanto, compartir la danza del vientre con la gente de Chile Chico y de nuestra comuna para mí es un regalo, porque soy hija y habitante de esta tierra, lo cual me llena de amor y orgullo. Quiero también agradecer a quienes hicieron posible este evento, al equipo de la casa de la cultura, Cristian Saldia, Rocío Beroiza, Paola González, que estuvieron ahí trabajando a full para sacar este evento adelante, creando la escenografía, colaborando en la pre y post producción, a ellos mi gratitud inmensa y mis felicitaciones por el trabajo que hicieron”.

Jessica Epifanio, agradeció además el apoyo de Haydee Pereda, quien facilitó las telas para la escenografía, a las hermanas Pereda Farah, quienes colaboraron con artículos para la ambientación del escenario, a Jorge Hereme quien presentó e hizo voz en off en la actividad y a la Municipalidad de Chile Chico por crear los espacios donde los artistas locales puedan mostrar sus conocimientos.

Para seguir disfrutando de espectáculos online organizados por el área de cultura, durante el mes de mayo se viene la presentación escuela de teatro municipal, dos obras de teatro de corte infantil y un grupo local con música afro latinoamericana. Los detalles en la página de Facebook: Cultura Ilustre Municipalidad de Chile Chico.