Emocionada se mostró Kiara, alumna de octavo año básico del liceo Mañihuales en la localidad del mismo nombre. Ello, luego de que este lunes recibiera de manos de la directora de la Orquesta Escolar Comunal, Patricia Araya, una viola. La cual, a su vez, fue obsequiada por quien fuese su profesor musical, Johan Díaz, quien en las últimas semanas partió hacia el extranjero, siempre en el afán de perfeccionarse.

En este sentido, la directora de la orquesta – creada al alero de la Dirección de Educación Municipal, DEM Aysén – transmitió a Kiara que, dado su talento y responsabilidad, su ex profesor de viola determinó entregarle su propio instrumento, que le permitirá continuar aprendiendo y transmitiendo a través de la música.

“La verdad es que esta es una entrega muy especial porque tuvimos un grupo de profesores muy trascendentales en la creación de esta iniciativa. Nos ayudaron a fundar este programa y fue así que fuimos descubriendo talento. En este caso, Kiara Mansilla, quien tiene una trayectoria impecable en la viola”, explicó la directora musical agregando que “por ese motivo, su profesor ante de irse decidió dejar un instrumento de calidad a uno de sus mejores alumnos. Es así que entregó esta viola a Kiara, para que pueda continuar potenciando su talento y, además, compartiendo la música con muchos niños acá en Villa Mañihuales, donde ella es una embajadora de este instrumento”.

Al respecto, la estudiante de 13 años de edad, dio cuenta de su alegría al recibir este regalo, en compañía además de su mamá, profesores, la directora del establecimiento, Sandra Rubilar y el director (S) de la Educación Municipal, DEM, Freddy Moraga.

“Estoy feliz, lo que sí lo voy a extrañar mucho, me gustó mucho aprender con él. Me gustaría de grande poder enseñarles a otras personas y posiblemente hacer lo mismo que hizo él. Me gusta mucho la música y, de hecho, he fortalecido ese amor que tengo por la música. Ser parte de la orquesta y tocar la viola me ha ayudado también en otras áreas, como la confianza en mí misma, diría yo”, manifestó la joven mañihualina.

Por su parte, Alejandra Ruiz -mamá de Kiara-, no pudo esconder su orgullo ante la determinación del profesor de obsequiar este valioso instrumento musical a su hija. “Nosotros como familia estamos muy contentos con que nuestra hija pueda desarrollar estas habilidades, calza justo con su personalidad. Ella es así, muy calmada, y que haya venido este grupo de profesores a enseñarle esta bonita habilidad que, finalmente, ella ha adquirido con el tiempo, hace que como familia estamos muy contentos, muy agradecidos”.

Añadió que “al estar aquí en Villa Mañihuales estas oportunidades no se dan tan fácilmente. Por supuesto, seguiremos apoyando a nuestra hija y le ayudaremos a potenciar todo lo que se pueda en este talento que ella ha desarrollado de a poquitito”.