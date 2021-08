Con mucha alegría y emoción distintos actores del mundo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio se dieron cita para formar parte del lanzamiento de la primera obra literaria de Manuel Hernández Barría, denominada “Historias de Canito”. Esto tras la vinculación generada con la Ilustre Municipalidad de Aysén a través de su Unidad de Cultura. El cuento se encuentra disponible para la lectura de la comunidad aysenina en la Biblioteca Pública de Aysén y ya su autor espera prontamente generar una secuela que pueda complementar lo expuesto.

Aysén.- Respecto al Libro cabe señalar que confluyen distintas historias que tienen como ambientación la década del 50 – 60 y que bajo la técnica del “Realismo mágico” permite conocer el crecimiento de un niño, Canito, en una numerosa familia chilota. Así como también, el devenir de este a sus cortos 6 años tras el Terremoto de Valdivia en 1960, uno de los eventos sísmicos más grandes registrados en la historia reciente.

Acerca del lanzamiento efectuado, el encargado de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Aysén, Alex Mancilla, destacó que “esta actividad ha sido un sueño para nosotros, de incorporar a personas que dejen un legado y precisamente don Manuel este día ha dejado este legado retratado en el libro Historias de Canito, el cual están todos por supuesto invitados a leer. En nuestra Biblioteca existirán ejemplares para que la comunidad pueda disfrutar e invitar a todas las personas que les gusta escribir, pintar, leer, acercarse a la Biblioteca y también a que nos informen a nosotros como área de Cultura, que vayan, nos visiten, conversemos en las alternativas que podemos ayudar porque hay que impulsar la Cultura”.

En tanto, el autor, Manuel Hernández Barría, agradeció al municipio aysenino el apoyo brindado en esta materia expresando con ello también su alegría. “Como lo mencioné en el acto, lo escribí hace como tres años, pero era producto de lo que yo contaba en mi juventud a mis hijos y sí, tengo pensado una segunda parte y espero el próximo año publicar ello porque las personas que lo han leído, que son cerca de 150 me han manifestado su gusto por el libro por lo que espero continuar con él. No hay violencia, no está tergiversado y son cosas simples, muy simples y eso es lo que creo que les gusta a los niños”.

Tras ser consultado el escritor sobre el mensaje que le podría entregar a la comunidad, Hernández Barría, destacó que una las acciones más importantes es la lectura. Algo que él comenzó a practicar desde los 9 años y que indica, que le ha permitido abrir espacio a nuevas experiencias y visiones de mundo. “Yo debido a la lectura he podido viajar, he podido conocer, desenvolverme en mi trabajo, entonces la recomendación es que siempre es lindo leer”, enfatizó el autor de las Historias de Canito.

Sobre el autor

El escritor Sr. Manuel Hernández Barría, tiene 67 años, es oriundo de la Isla grande de Chiloé donde cursó sus estudios básicos, para posteriormente trasladarse hasta Puerto Montt donde se licenció y se tituló de Contador General el año 1980.

En 1981, por condiciones de su trabajo en una Agencia Marítima del Estado llega hasta Puerto Aysén, lugar que se transformó de esa manera en su residencia habitual y donde ha podido ejercer distintas actividades laborales que hoy lo tienen brindado sus servicios de contaduría para colegios y empresas privadas. El título expuesto es su primera creación literaria.