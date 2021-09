Un nuevo hito suma a sus filas la Orquesta Comunal Escolar de la Dirección de Educación Municipal de Aysén, quien este lunes y con la presencia de la comunidad estudiantil, padres y apoderados llevaron a cabo una ceremonia de cara a la presentación de la Orquesta Pre Infantil de la Escuela Aysén.

La instancia, pionera en la región de Aysén, está compuesto por un total de 20 estudiantes, quienes deleitaron a los presentes, a través de una serie de interpretaciones de piezas musicales, con lo que dieron cuenta de su talento y habilidad en el arte de la música.

Durante la cita, en que estuvieron presentes el director del establecimiento educacional, Luis Seguel; el alcalde de la comuna, Julio Uribe; la directora DEM Aysén, Tamara Villegas y el Consejero Regional de la provincia de Aysén, Luis Coñuecar, se realizó la entrega de instrumentos musicales a cada uno de las y los alumnos que conforman este cuerpo musical. Instancia posible gracias al financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional Convocatoria 2021, a través del Fondo de Emergencia Transitorio. El cual fue obtenido tras la ejecución por parte de la Escuela Aysén y el Programa Comunal Cultivando Talentos de Aysén del proyecto “Musicalizando Aysén: La experiencia de los sentidos en la Patagonia”.

De esta manera, se logró la adquisición de instrumentos de tamaños pequeños que permitirán el acceso a una educación musical de altos estándares de calidad, dirigida a estudiantes desde el primer ciclo de enseñanza básica y junto a ello, crear la primera orquesta pre infantil en toda la región.

Así se dio forma a este anhelo en una de las escuelas más antiguas de la región, que en sus más de 90 años de trayectoria ha buscado permanentemente la mejora continua y crear estrategias innovadoras para que sus estudiantes reciban una formación integral.

“Como director, a través de la misma comunidad educativa de la escuela Aysén, estamos muy orgullosos de ser parte de esta iniciativa. La profesora se ha esforzado bastante.

Desde que la conozco ha estado golpeando puertas y siempre ha logrado sus propósitos porque sabe que la música es una ayuda bastante importante a los aprendizajes de los alumnos, la cognitividad, el hecho del trabajo en conjunto, les ayuda en muchos aspectos de su vida personal, no sólo son los aprendizajes puros de las materias, sino que el arte y, en este caso la música, ayudan al aprendizaje integral”, manifestó el directivo del recinto educacional, Luis Seguel.

Es así que la comuna de Aysén, hoy por hoy, cuenta con un sello musical de fomento de orquestas escolares y orquesta comunal, que nace desde la reflexión pedagógica como una intervención educativa que, durante el camino hacia el aprendizaje de la música, permite a los educandos, además, construir capacidades y habilidades que apuntan hacia tres ejes de acción esenciales, como son nivel cognitivo, desarrollo personal y transformación social.

Por su parte, las reacciones de los pequeños músicos no se hicieron esperar. “Desde muy pequeña este instrumento me ha gustado porque es muy lindo, suena hermoso. Ahora estoy aprendiendo a tocar el instrumento que durante toda mi vida me ha gustado. He aprendido harto y estoy feliz, invitaría a todos los niños a que sean parte de esta orquesta”, expresó Antonella Caroca de 8 años de edad, y quien cursa 3ero básico.

Sebastián Fernández, también de 3ero básico, señaló que “me gusta mucho el violín, aprendí a los 7 a tocar, y sigo aprendiendo. Me encanta el violín. Estoy contento, quisiera estudiar música una vez que sea adulto”.

Para el estudiante Alberto Zúñiga, formar parte de esta orquesta es un gran logro que, además, le permitirá conocer un abanico de posibilidades. “Mi prima tenía un violín, pero ya no sabe dónde está. Ahora estoy aprendiendo a tocar, así que muy contento. Me gusta mucho la música porque cuando aprendemos música, aprendemos de muchas otras cosas también”.

Dentro de la presentación de esta Orquesta, junto a su profesor de violoncello, Walter Rathgeb, interpretó una pieza musical la alumna de 11 años de edad, Michelle Rivera. Posterior a su entrega de instrumento, la estudiante de 6to básico, indicó que “llevo dos años tocando. Hoy me sentí media nerviosa, pero siento que toque bien. Es un bonito instrumento, las notas son bonitas también. Me gustaría ser músico cuando grande, me ha enseñado mucho, especialmente, el profesor Walter”.

Finalmente, el edil de la comuna de Aysén, Julio Uribe, relevó esta instancia cultural que -de acuerdo a lo manifestado por la primera autoridad comunal-, junto al deporte conforman dos áreas de máxima importancia en la presente administración municipal. “Para mi es un grato placer esta entrega de instrumentos, que son instrumentos especiales, que son más pequeñitos, para la primera formación en la música de estos niños. Hay mucho interés, un apoyo inmenso por parte de los padres así que esto es muy lindo, además cuentan con profesores muy destacaos y eso nos llena de orgullo. Como municipio vamos a seguir potenciando este tipo de actividades extraescolares que, en realidad, les abren un mundo a los niños para su desarrollo”.