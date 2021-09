Con un despliegue presencial y virtual, desde el museo regional de Aysén, se presentó el libro recopilatorio de homilías de liturgias del Te Deum (1998 – 2019) del padre Obispo Luis Infanti, comentado por importantes panelistas regionales.

Coyhaique.- La presentación de esta obra, fruto de la reflexión del Pastor de Aysén, contó con los comentarios de un panel integrado por Carina Decker, escritora regional; José Mansilla, director de la Biblioteca Regional de Aysén; y Ricardo Arévalo, director de Radio y Televisión Santa María; quienes intervinieron ante autoridades locales y representantes de organizaciones y comunidades cristianas.

Carina Decker consultada por los acentos de este libro de homilías de Te Deum en Aysén destacó que “el concepto de familia se repite mucho, constantemente; y se insiste en la responsabilidad que tenemos como individuos para entender qué hacemos cada uno desde nuestro lugar frente al llamado de la fe”.

“Para quien quiera leerlo —agregó la escritora— recomiendo hacerlo de tres o cuatro homilías para poder meditarlo, para volver sobre ellas. Y si tienen el libro subrayarlo porque hay conceptos que se reiteran y otros que van con los acontecimientos en la historia. No hay que leerlo de una vez si no dé a poco para poder entenderlo hacia adentro”.

Quien también aportó su mirada sobre este libro recopilatorio fue José Mansilla. “Es un registro —dijo— que deja constancia en el tiempo de un conjunto de reflexiones que el padre obispo ha desarrollado durante 20 años; que tienen que ver con la marcha de la sociedad chilena; con una preocupación por quienes vivimos en Aysén. Es un repertorio de propuestas, ideas, reflexiones que vale la pena leer no de manera rápida sino pausada”.

“Hay una serie de contenidos —puntualiza— que son interesantes. Está la vinculación profunda que él padre obispo hace sobre las enseñanzas de la Biblia y la realidad. Hay también una conciencia que plantea el cuidado del planeta; retomar la moral y la ética para la convivencia ciudadana; reflexionar, en definitiva, sobre lo que estamos haciendo como seres humanos en la tierra. Diría que es un texto importante y necesario para estos tiempos”.

Tras la ronda de preguntas y consultas del público asistente, el padre obispo Luis expresó que: “estas homilías se hacen en Fiestas Patrias y, subrayo lo de Fiestas porque siento que Chile es especialmente un pueblo festivo. La fiesta no es algo secundario; es esencial para la vida de un pueblo porque expresa no solo alegría, sino que también comunidad”.

“Cuando Dios actúa —indicó— provoca en nosotros la fiesta. Si hay menos fiesta hay menos alegría, menos pueblo porque hay ausencia de Dios. De ahí una mirada de fe a nuestra historia. No es solo una mirada desde las ciencias o la filosófica. Es esencialmente una mira de fe, un llamado a entender que estamos en Aysén, un lugar privilegiado del planeta por la creación y el pueblo que ahí vive”.

Al terminar su intervención el padre Luis insistió en que “…más que ser hijos de una historia deteriorada siempre está el llamado a la esperanza; a ser padres y madres de una patria nueva. Otro mundo es posible porque desde nuestra fe lo hacemos posible; para decirlo en un concepto se trata de una ‘cultura de la vida’”.

Esta nueva publicación suma un nuevo título a la colección del Vicariato Apostólico de Aysén “Puentes de Aysén – Documentos”, y se hizo en el contexto de los 42 años de testimonio y servicio comunicacional a la región de Radio y Televisión Santa María, que transmitió en vivo este lanzamiento a través de su señal radio, cable (canal 49) y plataformas en redes sociales.