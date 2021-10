Santiago.- El destacado cantante nacional José Alfredo Fuentes, una de las voces más populares de la música nacional en los últimos 50 años, fue distinguido por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) como Figura Fundamental de la Música Chilena 2021, el galardón más importante que otorga la organización y uno de los principales de la escena artística local.

La distinción, entregada por el Consejo Directivo de SCD, viene a reconocer una trayectoria de 55 años en la música popular, marcada por la transversalidad de su llegada y un enorme arraigo en la audiencia. Así lo expresa la segunda vicepresidenta de la sociedad autoral, Gloria Simonetti, quien aseguró que “estamos muy contentos y orgullosos como SCD de poder reconocer a un artista que ha encarnado como pocos la capacidad de conectar con la gente y llevar la música al gran público, hasta transformarse en una figura transversal, que sin dudas ha servido de inspiración para muchos y muchas que se han dedicado a la música en las últimas décadas. José Alfredo es alguien tremendamente querido por la audiencia, reconocido por personas de todas las edades, con clásicos que traspasan el umbral del tiempo y que nos llenan de recuerdos y emociones. Todo eso, sin dudas, lo hace un justo merecedor de este galardón”.

La noticia del Premio Figura Fundamental 2021 fue recibida por el artista justo el día en que celebró un nuevo cumpleaños (25 de octubre de 1947), lo que a su juicio lo hace aún más significativo. “Fue una gran sorpresa, absolutamente impactante, no estaba en mis planes recibir este premio y lo hago con mucha emoción y mucha alegría. Hay muchos colegas que también lo merecen, pero lo acepto con humildad, porque no en vano son 55 años cantando y 74 de vida, con una popularidad que se ha mantenido a través del tiempo, una cercanía con la gente. Más allá de los éxitos puntuales que pude haber tenido con mis canciones o presentaciones, creo que lo más lindo que me ha sucedido es eso, esta cercanía con la gente, sentirme tan conectado con el pueblo chileno”, dijo el cantante tras enterarse del reconocimiento.

Fuentes, quien tuvo sus primeros éxitos en 1966, con apenas 18 años, fue uno de los primeros artistas locales en transformar la música en un fenómeno de masas, movilizando a miles de jóvenes en torno a sus canciones y su figura. De esa época datan éxitos tan imperecederos como “Te perdí”, a los que en los años siguientes se sumaron otros como “Dirladadá” y “Era sólo un chiquillo”. Por esos años surge además el apodo de “Pollo” con que se le conoce hasta hoy, y que da cuenta de la marcada proximidad que mantiene con sus seguidores.

Con el Premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2021, José Alfredo Fuentes se integra a una destacada lista de nombres que en 33 años han recibido este galardón, y entre los cuales se encuentran Francisco Flores del Campo, Margot Loyola, Vicente Bianchi, Los Jaivas, Palmenia Pizarro, Buddy Richard, Patricio Manns, Cecilia, Lucho Gatica y Jorge González.

El último artista en recibir la distinción había sido Eduardo Gatti en 2020, a quien se dedicó una temporada de homenajes que comenzó con el estreno de nuevas versiones de sus canciones en la voz de diversos artistas, hasta finalizar en septiembre de este año con el estreno del documental “El Canto Propio”, que recorre su obra y legado.

Un itinerario similar se seguirá con José Alfredo Fuentes, en torno a quien se pondrá a rodar un completo proyecto audiovisual por etapas, que incluye nuevas versiones en audio y video para éxitos como “El amor no tiene olvido”, “Era sólo un chiquillo” y “Te Perdí”, a cargo de artistas como Vicente Cifuentes, Carola Soto, Wildo y Nelly Sanders, entre otros. El ciclo concluirá con un documental que repasará su carrera, con estreno programado para el segundo semestre de 2022.