¿Por cuánto tiempo se puede guardar un secreto familiar?. Esa es la premisa con la que Juan Francisco Riumalló nos invita a navegar en la memoria de sus parientes; un viaje que es mucho más que documentos y fotografías viejas; que apellidos alemanes y oscuridades humanas. Onkel Günter vivirá su estreno presencial este 23 de noviembre, luego de ser presentada y reconocida por Sanfic 2020 como la película con Mejor Director en la competencia nacional.

Nacida durante el 2015 en el marco de una maestría de Antropología Visual en Berlín, esta investigación auto-etnográfica toma su propia historia familiar para conectarse a procesos sociales más generales, como la migración, la diáspora, la conexión con el lugar de origen, el valor de la historia familiar y la presencia o ausencia de narrativas familiares en torno al pasado y el presente.

Lo que era un corto de 20 minutos en el contexto académico, desembocó en una producción largometraje de cinco años de trabajo, que en 77 minutos nos muestra cómo una familia chilena, descendiente de alemanes, debe enfrentar un doloroso episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un miembro empieza a indagar en la desaparición del hermano mellizo de su abuelo, quien era piloto del Ejército de la Alemania Nazi. En un viaje de ida y vuelta entre Chile y Alemania, el director se vuelca sobre su propia historia para reflexionar sobre el rol de la familia en la construcción de la memoria.

Mediante entrevistas de metodología etnográfica a su cercanos en Chile, sumando a su experiencia como periodista de investigación en televisión, Riumalló generó una bitácora visual sobre sus días en Alemania y nuestro país; imágenes que acompañan este recorrido al pasado y sus repercusiones en la familia actual, en el orgullo de cargar con un apellido alemán en un país como este y cómo la distancia interfiere en nuestros vínculos e historias.

“El cine y el documental nos da la posibilidad de crear y escribir otros finales posibles, en este caso es volver a la historia familiar, investigar, estudiarla, descubrir documentos y fotos para poder escribir otros finales que tienen que ver con la experiencia propia, la experiencia de uno en su contexto”, explica el realizador interesado en cómo el ser aleman en esta parte del mundo es un sinónimo de cosas positivas aún con los antecedes como las guerras, el holocausto o Colonia Dignidad.

“Eso me dio vueltas: uno se sentía orgulloso de pertenecer aunque no hablaras el idioma o no supieras mucho más. Al final la historia familiar es un espejo quebrado del que vas buscando pedazos en los que te ves reflejado; y hay muchas partes que son difícil de encontrar, son personas que ya no están y se llevaron esos detalles. Mi familia no sabía nada de este piloto, algunos lo convirtieron en héroe y otros simplemente no hablaron de él, se generó un mito en torno a este personaje pero lo que me interesó fue el presente, cómo la familia de ahora se relaciona con la guerra, con el rol de este personaje en la guerra y luego en la dictadura, todo desde el silencio de quienes se vieron beneficiados”, explica.

Una pieza fundamental sobre la memoria y el registro de esta; cómo la familia se transforma en un agente imprescindible a la hora de entender y expandir los retazos del pasado que repercuten en nuestros presentes. “Hay un gran valor porque se recoge la historia oral dentro de las familias. Yo creo que la transmisión de historias es de suma importancia para la construcción de la memoria. De alguna forma, la familia es la primera fuente de memoria a la que accedemos, es un acceso a la información muy directo”, relata Juan Francisco respecto a este trabajo que es más que una anécdota personal, es la fotografía de una sociedad, de los orgullos y los silencios.

Con la producción del mismo Riumalló junto a Soledad Millar, Nahuel López y Víctor Cubillos; con guión y fotografía en manos del director; montaje de Ginés Olivares y el sonido de Guillermo Fiallo Montero y Macarena Solervicens, Onkel Günter es un viaje literal entre dos países y también un recorrido de carácter histórico, en el que las disposiciones de cada individuo familiar respecto a un personaje en específico, nos van dando pistas de cómo estamos configurados como sociedad, qué preferimos contar con orgullo y qué detalles de nuestras existencias decidimos ocultar. Además de su estreno presencial en salas, la película estará disponible en Puntoticket.cl y otras plataformas de streaming para quienes prefieran verla desde su casa.

Sinopsis

Una familia chilena descendiente de alemanes debe enfrentar un doloroso episodio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. El silencio empieza a ceder cuando uno de sus miembros se muda a Berlín y empieza a indagar sobre la desaparición del hermano mellizo de su abuelo, quien era piloto del Ejército de la Alemania Nazi. En un viaje de ida y vuelta entre Chile y Alemania, el director se vuelca sobre su propia historia para reflexionar sobre el rol de la familia en la construcción de la memoria, y en cómo hechos ocurridos durante la Alemania Nazi tienen eco en el Chile de hoy.

Premios

– Ganador Mejor Director Competencia de Cine Chileno, Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC16, 2020, Chile.

Ficha técnica

Dirección: Juan Francisco Riumalló

Producción: Juan Francisco Riumalló, Soledad Millar, Nahuel López, Víctor Cubillos Guion: Juan Francisco Riumalló

Fotografía: Juan Francisco Riumalló

Montaje: Ginés Olivares

Sonido: Guillermo Fiallo Montero, Macarena Solervicens

Casa productora: Cine Liebre, GRANVISTA Media

Año: 2021

Duración: 77 min.

País: Chile – Alemania

FUNCIONES PRESENCIALES

Arica

Biblioteca Alfredo Wormald Cruz. Auditorio | Baquedano 94

viernes 3 de diciembre | 19.00 hrs.

Valor general: $2.000

Ovalle

Centro Cultural Municipal. Sala Microcine| Independencia 479

miércoles 24 de noviembre | 19:00 hrs

Valor general: Gratis para el público

Valparaíso

INSOMNIA – Teatro Condell | Condell 1585

jueves 25 de noviembre | 19.30 hrs.

martes 30 de noviembre | 18.00 hrs.

Valor general $ 2.500

Cineforo Juan Francisco Riumalló 25 noviembre

Santiago

Casona Nemesio Antúnez

Sala Nemesio | Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 8580, La Reina

martes 23 de noviembre | 19.00 hrs.

Valor general: $ 1.000

Cineforo Juan Francisco Riumalló 23 noviembre

M100

Matucana 100, Santiago

del miércoles 1 al domingo 5 de diciembre |19.30 hrs.

del miércoles 8 al domingo 12 de diciembre |19.30 hrs.

del miércoles 15 al domingo 19 de diciembre |19.30 hrs.

Valor “paga lo que puedas” $3.000 – $4.000 y $5.000

Centro arte alameda – Sala Ceina

Arturo Prat 33, Santiago

sábado 27 de noviembre | pendiente horario

Entrada General $ 4.000

Estudiantes y 3ra edad $ 3.000

Cineforo Cineteca ONLINE

jueves 02 de diciembre 19.00 hrs.

Rancagua

Biblioteca Pública 34 Eduardo de Geyter | Avenida Cachapoal 90

viernes 26 noviembre | 18.00 hrs.

Valor general: $1500

Estudiantes y tercera edad :$1.000

Concepción

Artistas del Acero – Corporación Cultural | O’ Higgins 1255

martes 30 de noviembre | 18:30 hrs.

Valor general: $ 2.000

Alianza Francesa | Colo Colo 1

Jueves 25 de noviembre| 19:00 hrs.

Valor general: $ 2.500

Alumnos Alianza Francesa $ 2.000

Puerto Varas

Centro de Arte Molino Machmar. Sala –1 Cine | Av. Gramado 1100

jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de noviembre | 22.00 hrs.

Valor general: $3.500

Amigos de -1: $ 2.000

Cineforo Juan Francisco Riumalló 27 de noviembre

Puerto Montt

Casa del Arte Diego Rivera. Sala Mafalda Mora | Quillota 116

miércoles 24 de noviembre| 19:00 hrs.

miércoles 01 de diciembre | 19:00 hrs.

Valor general: $ 1.500

Punta Arenas

Cine Estrella | Mejicana 777

miércoles 1 de diciembre | 20:00 hrs.

Valor general: $2.000

Puerto Natales

Cine Estrella | Esmeralda 777

miércoles 1 de diciembre | 20:00 hrs.

Valor general: $2.000

¿Qué es Miradoc?

Miradoc es un programa de cine que durante nueve años ha estrenado más de 62 documentales nacionales a lo largo de nuestro territorio y que hoy, debido a la pandemia, lleva sus estrenos de manera online a Chile y el mundo. Es organizado por la Corporación Chilena del Documental CCDoc, financiado por Fondo Audiovisual, Línea de Distribución de Cine, Apoyo a la Distribución de Cine Nacional 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Colabora Radio Concierto