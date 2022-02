Santiago.- La promisoria exponente de música cristiana, presentó en enero su single “Insensible”, y hoy en el mes de febrero nos deleita con el lanzamiento de “Gracias Señor” junto al ex integrante del Grupo C4, Felipe Nirval.

Desde su aparición en la escena nacional, la cantante Sofia Siguel ha destacado por su interesante proyecto, en el que mezcla letras cristianas con los sonidos del pop y del género urbano. Con un álbum y canciones con miles de reproducciones en Spotify y YouTube, la artista comienza 2022 llena de energía y nuevos lanzamientos: “Insensible” que fue estrenado hace algunos días y “Gracias Señor” feat. Felipe Nirval, single que está disponible en las plataformas digitales y YouTube.

Estos dos temas son parte del material que Sofia Siguel ha estado preparando mientras se encontraba en Los Ángeles y Las Vegas.

Single que sorprendió al hablar en esta oportunidad de lo que cada uno merece tener “un amor que sepa amar”, que como Siguel interpreta en esta canción “no alguien insensible “, sino a alguien que primero ame a Dios porque él es quien decide y sabe lo que nos conviene.

Sobre esta propuesta de pop urbano, la cantante señala que “muchas veces somos víctimas del yugo desigual y nos aferramos a relaciones que nos hacen daño, pero en realidad no es la persona que el Señor quiere para ti, porque él siempre va a querer que estés con alguien que te ame, que te respete y que te cuide, e “Insensible” expone eso, porque no quiero en mi vida a quien no ame a Dios primero”.

El segundo estreno del año, es “Gracias Señor” feat. Felipe Nirval (ex integrante del Grupo C4), single que continúa dentro de la misma combinación de ritmos urbanos y música pop. El videoclip fue grabado en Puerto Rico, Cancún, Dubái y Ciudad de Guatemala.

“En esta canción expresamos el agradecimiento que le tenemos a Dios por todo lo que hizo, todo lo que hace y de todo el amor que él trae a nuestras vidas, porque siempre está en los momentos difíciles, y en los buenos también, pero siempre con su deseo de bendecirnos y prosperarnos”, comenta Sofia.

Como ya es su sello, Sofia Siguel espera seguir sorprendiendo al público con sus canciones llenas de buenas energías y mensajes de fe y esperanza expresados desde el corazón. Para este año, ya tiene programado el lanzamiento de nuevos singles y la presentación de su segundo disco junto a su productor Pablo Ramos.

Sus anteriores singles son “Búscame”, “Light of the Lord”, “Único” y “Te seguiré”, cuyo video está por llegar a las 500 mil reproducciones en YouTube, todos parte de su primer álbum “Universo”.