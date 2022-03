Una de las formas ideadas para promover la democratización de los espacios y acercarlos a la ciudadanía, desarrollada por la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Aysén y la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, es promocionarlos a través de la implementación de talleres y la valorización de artistas.

Aysén.- Gracias a una alianza de carácter colaborativo entre la Unidad de Cultura, la Biblioteca Pública de Puerto Aysén y la licenciada en Artes Visuales, Cristina Pustella, la semana pasada se realizó en dependencias municipales la primera clase del Taller de Acuarela con el fin de facilitar el acceso a diferentes lenguajes artísticos en conjunto a la valoración de agentes locales.

Guiados por Pustella, jóvenes, niños y adultos pudieron compartir de una tarde cultural mediante una dinámica teórica-práctica en el proceso de adquirir herramientas y nociones esenciales para el dominio de la acuarela. “Es una técnica bastante hermosa, sensible y armoniosa”, manifestó la monitora, aclarando que para aprenderla se necesita paciencia y tiempo, pero una vez asimilada puede materializarse en cualquier obra.

Razón por la que las aulas se estructuraron para que cualquier persona interesada, independiente de las nociones, pueda acceder. “El grupo se divide en varios niveles. Hay gente que sabe un poco más, como hay quienes recién están empezando, pero para eso estoy como monitora del taller, para poder incentivarles y enseñar a partir del nivel que se encuentran”, aclaró.

El encargado de la Unidad de Cultura, Cristian Torres, detalló que la propuesta emerge después de que la artista aysenina donara a la Biblioteca algunas obras, generándose un vínculo que posibilitó la colaboración entre unidades municipales y Pustella, quien lleva tiempo realizando talleres en la comuna de manera particular y con el programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Estamos súper contentos que puedan abrirse estos espacios a la comunidad y en el futuro esperamos seguir manteniendo este taller”, puntualizó Torres, que junto al equipo de funcionarios escogieron la sala principal del recinto bibliotecario para fortalecer y distender el espacio a otras actividades “entendiendo que es parte de todo un círculo cultural que se pretende desde esta administración potenciar”, afirmó.

En ese marco, María José Elgueta que lleva tomando clases en compañía de su hija Ámbar, empezó bajo el objetivo de promover habilidades que toda niña o niño debería desarrollar. “Conocía a la profesora de antes y admiraba mucho su talento, su trabajo y decidí tomar el taller con mi hija principalmente por eso, para desarrollar otras habilidades que ayudan en el crecimiento personal”.

“La verdad es que no somos expertas, pero estamos aprendiendo, ha sido una muy buena experiencia. Mis compañeras han sido súper generosas, tenemos un equipo muy lindo y mejor ahora que estamos en este espacio. Así que invitar a la comunidad a aprovechar estas oportunidades porque no se dan siempre. Y a seguir valorando lo nuestro, por ejemplo, el caso de esta profesora que es maravillosa, y de todos los artistas que tenemos en Puerto Aysén, de todas las personas que realizan arte”, sostuvo Elgueta.

Desde las unidades municipales, que hicieron posible esta colaboración entre entidad y artista, esperan seguir replicando iniciativas como la presente y extenderlas a otros talleres, así como también llevarlas a territorios y juntas de vecinos. “El llamado es que la gente se motive y pueda despertar el interés para que esto se replique en otros lados”, cerró Torres.

Durante la actividad se tomaron todas las medidas preventivas, incluyendo aforo conforme a lo estipulado por el Ministerio de Salud para cuidar a los asistentes.