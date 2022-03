Santiago.- Mientras los fanáticos de Kiss se alistan para ver por última vez a una de las bandas más emblemáticas del rock a nivel mundial, la organización del evento anuncia que las chilenas Frank’s White Canvas se suman al show del 19 de abril en el Movistar Arena. La banda de rock alternativo, compuesto por Karin Aguilera (voz y guitarra) y Francisca “Pancha” Torés (batería) cuenta con una fructífera trayectoria, gracias a la cual se han presentado en importantes escenarios, entre los que destacan Mad Cool Festival España y Lollapalooza Chile, además de sus giras por Estados Unidos, Europa, Colombia y a lo largo del país.

En los próximos días, Frank’s White Canvas se presentará en Vive Latino, uno de los festivales más importantes de música alternativa, que se realiza en México hace más de una década.

Su elogiada última producción, “My Life, My Canvas”, fue grabada en Narcissus Studio en Londres y producida por Dimitri Tikovoï, quien también ha colaborado con Placebo, Blondie y Charli XCX, entre otros. Con este disco, la banda obtuvo los reconocimientos a “Artista Rock del Año” en los Premios Pulsar 2021, “Mejor Disco Rock 2020” en Radio Futuro y “Álbum del Año” en iRock. Asimismo, fueron la portada de la revista de Rockaxis en Diciembre de 2020, y durante 2021, realizaron un tour internacional que las llevó exitosamente por Colombia, España, Alemania y Chile.

En su proyecto, Frank’s White Canvas cuenta con un mensaje crudo y directo, pero con la intención de generar esperanza entre las personas, de modo de acompañarlas en sus luchas personales. Como han dicho las propias integrantes “el pasado deja cicatrices, pero siempre estará disponible un ‘lienzo blanco’, un espacio donde puedes reescribir tu historia y dibujar un nuevo camino”.

Frank’s White Canvas será parte del show de despedida de Kiss en Chile (el 19 de abril), ocasión en que los legendarios músicos neoyorquinos se presentarán en el marco de su gira “End of the Road”. Con un primer concierto absolutamente sold out el 20 de abril, y porque el público así lo pidió, se realizará una segunda fecha, el 19 de abril de 2022 en el Movistar Arena. ¡Y atentos! porque todos los fanáticos que quieran repetir la experiencia, y cuenten con tickets para el 20 de abril, tienen la oportunidad de adquirir con un 20% de descuento sus entradas para el nuevo concierto, los que están disponibles en PuntoTicket.

Los dos conciertos de Kiss en Chile se realizarán bajo el estricto protocolo Covid, por lo que se tomará la temperatura al ingreso y se exigirá el pase de movilidad habilitado y el uso de mascarilla en todo momento.