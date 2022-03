Santiago.- El DJ y productor 5 veces nominado al premio BRIT Joel Corry se une aDavid Guetta y Bryson Tiller en el nuevo single ‘What Would You Do?’, su primero de 2022.

Escuchalo ACÁ.

Tras los pasos del single anterior ‘I Wish’ ft. Mabel -sexto trabajo consecutivo de Joel en ingresar al Top 20 en Reino Unido-, ‘What Would You Do?’ cuenta con la participación del legendario productor de música electrónica y cercano colaborador David Guetta, así como de la estrella de R&B de Louisville, Bryson Tiller, en lo que se siente como un himno dance con garantía de futuro.

‘What Would You Do?’ es la segunda colaboración oficial de Joel con David Guetta después del single de platino y N° 3 en Reino Unido, ‘BED’, junto a RAYE, tema que acumula más de 500 millones de reproducciones en todo el mundo a la fecha.

El nuevo single de Joel se conoce en el momento en que el artista continúa dejando su huella a nivel global con giras en Australia y los Estados Unidos durante los meses de marzo y abril, antes de comenzar sus típicas residencias en Ibiza Rocks y luego en Las Vegas y Nueva York durante el verano boreal.

El lanzamiento reciente de tres temas electrónicos a través de los sellos Defected (Liquor Store), Selected (The Parade w/ Da Hool) y SIGNAL SUPPLY >> (What I Need w/ Lekota) continúa revolucionando el underground, ya que los tres ingresaron al Top 10 de Beatport, como premio a la habilidad de Joel de equilibrar el éxito en las listas y en el medio alternativo.

Joel Corry x David Guetta x Bryson Tiller – ‘What Would You Do?’ ya está disponible a través de Asylum/Atlantic