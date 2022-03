Santiago.- El regreso de una de las bandas más queridas por los rockeros chilenos ya es un hecho, porque Guns N´Roses anunció el show que lo tendrá por fin en nuestro país el 5 de octubre de 2022. Este concierto, que se realiza en el marco de su gira “We´re F´N Back!”, tendrá como invitados estelares a los mexicanos Molotov, que con más de 20 años de trayectoria son unos de los exponentes más importantes del rock en español.

En esta ocasión, se realizará una preventa exclusiva para el Fan Club de la banda el miércoles 23 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general se realizará el jueves 24 de marzo a partir de las 11:00 horas. Asimismo, quienes compren con sus tarjetas BCI podrán acceder a un 20% de descuento en sus entradas, las que estarán a la venta en PuntoTicket.

A Chile, Guns N´Roses llegará con su formación clásica, compuesta por Duff McKagan, Slash y Axl Rose. Este concierto, será el sexto que la emblemática agrupación californiana realizará en nuestro país, donde siempre ha sido recibida en grande por la legión de fanáticos que ha repletado cada uno de sus shows.

El tour “We’re F’N Back!” comenzó con gran éxito en julio de 2021, donde se realizó el primero de los conciertos en Hersheypark de Hershey, Pensilvania. En Sudamérica, en tanto, además de Chile, Guns N´Roses ya tiene fechas confirmadas en Brasil y México.

Los responsables de hits como “Paradise City”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O´Mine”, “November Rain”, “Knockin´ on Heaven´s Door” y “Don´t Cry”, entre tantas otras, promete hacer vibrar a los rockeros que desde los años ’90 han seguido a una de las bandas más célebres del rock a nivel mundial.

Por su parte, Molotov cuenta con una connotada carrera que se caracteriza por su potente sonido junto a letras provocadoras, donde la contingencia y las injusticias los ha inspirado para crear un proyecto único, desafiante y lleno de ironía que ha marcado a la música latina.

Venta 20% descuento BCI:

_ Pacífico Vip $192.000.

_ Pacífico Alto $144.000.

_ Pacífico Silver $112.000.

_ Cancha Preferencial $120.000.

_ Pacífico Lateral $47.200.

_ Andes $79.200.

_ Cancha $44.000.

_ Galería $28.000.

_ Silla de ruedas $22.000.

_ Acompañante silla de ruedas $22.000.

Venta Normal

_ Pacífico Vip $240.000.

_ Pacífico Alto $180.000.

_ Pacífico Silver $140.000.

_ Cancha Preferencial $150.000.

_ Pacífico Lateral $59.000.

_ Andes $99.000.

_ Cancha $55.000.

_ Galería $35.000.

_ Silla de ruedas $27.500.

_ Acompañante silla de ruedas $27.500.

Descuento aplicable usando tarjetas de crédito y débito BCI con los primeros 6 dígitos de la tarjeta. Stock 16.500 entradas distribuidas proporcionalmente por sector. Máximo 4 tickets por transacción. Descuento no aplica al cargo por servicio.