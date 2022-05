La convocatorio es para Puerto Gala, Puerto Gaviota, Melimoyu y Puerto Cisnes, con el objetivo de recoger las creaciones artístico – literarias en el primer evento de estas características post pandemia.

Cisnes.- Con la idea de propiciar y fomentar la creación literaria a través del rescate de historias locales por parte de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, la Ilustre Municipalidad de Cisnes a través de su área de cultura ha organizado un concurso literario centrado en la poesía, el que se extiende hasta el día 13 mayo para entregar las creaciones.

La instancia artístico – cultural, es la primera de su tipo post pandemia y en esta oportunidad está orientada a las localidades de la zona sur de la comuna de Cisnes, Puerto Gala, Puerto Gaviota, Melimoyu y la cabecera comunal, Puerto Cisnes. Así lo dio a conocer la encargada de cultura del territorio antes indicado, Antonieta Inostroza.

“Esta actividad nació a raíz del día del libro que se celebró el día 23 de abril, con la necesidad urgente de involucrar la participación de las localidades de la zona sur, que incluyen, Melimoyu, Puerto Gala, Puerto Gaviota y Puerto Cisnes. La idea fue pensarlo en grande, porque justamente muchos de los jurados viven acá en la localidad o viven en algunas zonas aledañas a Cisnes, también en otros puntos de la región como Coyhaique y tienen mucha experiencia con editoriales importantes y reconocidas no solamente en la región, sino que también fuera. Además, muchos de ellos escriben y es como una forma de dar a conocer nombres que no siempre la gente reconoce”.

Una de las personas que estará en el jurado es la escritora y periodista regional, Ivonne Coñuecar, quien puso en valor el que se retomen actividades culturales en el área de la poesía, que permiten conocer además la realidad de las localidades.

“Sobre los concursos literarios, me parecen que son muy relevantes, a nivel local, regional, nacional, no solo por la participación y la convocatoria hacia la comunidad, sino que también, permiten hacer una especie de diagnóstico sobre cómo se está desenvolviendo en términos literarios una comunidad, ese lugar interesante desde donde también podemos manifestarnos. Me parece que los concursos son súper necesarios, estoy muy agradecida y feliz de ser jurado, por ello, agradezco a la Municipalidad de Cisnes, también al departamento de cultura y a quienes corresponda esta invitación. Es un orgullo muy lindo que, desde mi región, se me convoque a este tipo de actividades”.

En las distintas localidades de la zona sur de la comuna de Cisnes, ya se encuentran las bases y la información disponible para este concurso de poesía, que tiene como plazo para entregar las creaciones, el día viernes 13 de mayo próximo.