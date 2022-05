Aumentar el consumo de los cítricos que contienen vitamina C, de pescados que contienen Zinc o de lácteos, es una de las recomendaciones que entrega Bárbara Flores, nutricionista de Edenred.

La profesional además destaca la importancia de mantener la temperatura del cuerpo para lo que sugiere preparaciones calientes como guisos o sopas.

Poco a poco se han comenzado a sentir los descensos de temperatura a lo largo del país y algunos se preguntan si, junto a los cambios de estaciones, debemos incorporar modificaciones en nuestros hábitos alimenticios. Si bien existe claridad acerca de la necesidad de mantener una dieta equilibrada durante todo el año, también existen algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para que nuestra alimentación sea lo más beneficiosa posible para nuestro organismo, mientras el medio en el cual nos desenvolvemos sufre variaciones.

Para Bárbara Flores, nutricionista de Edenred, empresa dedicada a la entrega de servicios y beneficios laborales, es importante recordar que “nuestra temperatura corporal siempre debe ser la adecuada, por lo cual se recomienda que en invierno se aumente el consumo de preparaciones calientes como guisos, caldos o sopas, así como también el de infusiones tibias o de mayor temperatura”.

Flores, quien además lidera el programa de calidad de vida Gustino de Edenred, destaca también que “durante esta época es común la presencia de enfermedades respiratorias, adicionales a lo que estamos viviendo como parte de la contingencia sanitaria por Covid-19. Por lo tanto, para mantener fortalecido nuestro sistema inmune se recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, selenio, zinc, además de probióticos”. Los cítricos como la naranja, los pescados y mariscos, el arroz, los huevos y los lácteos son buenos ejemplos.

Sin embargo, la profesional advierte que “hay creencias de que debemos consumir más calorías para mantener nuestra temperatura corporal y con ello aumenta el consumo de preparaciones altas en calorías, tales como las sopaipillas, chocolates, calzones rotos, entre otros. Pero nuestros requerimientos nutricionales no varían por el clima, sino más bien según nuestro estado nutricional y nuestro nivel de actividad física”.

Más allá de las estaciones en las cuales nos encontremos, mantener una dieta equilibrada durante todo el año es lo que Flores recomienda. Para la nutricionista el consejo es mantener un consumo diario de 2 a 3 porciones de frutas y 2 platos abundantes de verduras, mezclando colores y consistencias. Según cuenta también es necesario consumir al menos 2 veces por semana legumbres, preferir carnes bajas en grasa y lácteos semi descremados o descremados.

En cuanto a los breaks de media tarde o media mañana, Flores siguiere cereales integrales, frutos secos y semillas en general.