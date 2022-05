Cuentan con seis categorías, de ellas, cinco son formativas para niños y jóvenes más una de adultos, destacando a jugadores que han sido parte de selecciones locales y nacionales.

Puerto Aysen.- Contentos se encuentran los integrantes del Club de Basquetbol Aysén, quienes recibieron de Empresas Bahamonde implementación deportiva, consistente en polerones institucionales de color rojo, que los identifica para sus actividades, entrenamientos y competencias.

El propietario de la entidad privada que decidió colaborar con esta organización, Alejandro Bahamande, se mostró feliz de poder contribuir con una organización que trabaja con niños, jóvenes y adultos de Puerto Aysén.

“Acabamos de hacer entrega de una implementación deportiva al Club de Basquetbol Aysén, al cual nosotros como empresa nos sentimos muy gratos de apoyar. Destacando el deporte que practican están personas, que son más de 60 integrantes, donde hay niños, jóvenes y adultos, así es que, de verdad muy satisfechos y como siempre lo he reiterado, nosotros estamos dispuestos a colaborar con toda persona o agrupación que esté haciendo deporte. Muy contento por haber hecho la entrega de estos polerones, a los niños que integran el Club de Basquetbol Aysén”.

Por su parte, Jonathan Rosas, entrenador de la organización beneficiada con el aporte de la empresa local, quiso agradecer el compromiso de Empresas Bahamonde, señalando además que, dan un importante significado a la implementación recibida.

“Estamos agradecidos, muy contentos también de las Empresas Bahamonde, que nos pudo otorgar un aporte para comprar polerones, que viene siendo característico de nuestro club, polerones rojos con la sigla del CBA, Club de Basquetbol Aysén. Siempre que participamos de torneos los chiquillos van con sus polerones, felices de llevarlos incluso al colegio, sin duda, están muy contentos. Además, esto nos entrega identidad y sobre todo nos pueden identificar en todos lados, muchas veces hay torneos, cada uno con sus polerones y el rojo siempre es más identificable entre los otros colores. Así es que, contentos por el aporte que nos ha dado Empresas Bahamonde”.

Jonathan Rosas, puso en valor también el trabajo formativo que ha dado importantes frutos y ha permitido que muchos de los jugadores del Club de Basquetbol Aysén, hayan sido convocados a integrar selecciones locales y nacionales de la disciplina.

“Nuestro club ya lleva siete años acá en Puerto Aysén, entregando jugadores destacados a nivel de selección chilena, destacados a nivel local, sobretodo en selecciones escolares que han surgido años anteriores y que por pandemia el año pasado no hubo competencia. Este año ya vuelven todas las competencias con normalidad, en nuestra categoría sub 15 y sub 17, tenemos jugadores en la etapa de pre selección a los juegos de la Araucanía a nivel regional, más adelante se hace una etapa de selección para que puedan estar 12 jugadores y esperamos que dentro de esa nómina, estén nuestros jugadores también. Así es que, contentos porque finalmente podemos entregar a la localidad, jugadores destacados”.

Desde ahora en adelante y gracias a la colaboración de Empresas Bahamonde, el color rojo, se destacará en las actividades y competencias del basquetbol, a través de los jugadores del Club de Basquetbol Aysén, quienes ponen en valor el trabajo formativo en esta importante disciplina deportiva.