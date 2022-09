Los partidos para los equipos sub – 10 serán el domingo 30 de septiembre, el sábado 01 y domingo 02 de octubre, en Puerto Cisnes

Cisnes.- Cisnes Cup es una actividad deportiva creada por el joven de la localidad, Carlos Rubilar, quien en su primera fecha realizada recientemente convocó a un equipo de Chile Chico y cuatro de Coyhaique, resultando ganador el equipo de la escuela de futbol de la UC de Coyhaique.

En esa oportunidad, Cristian Vargas, parte de la unidad técnica del equipo triunfador, destacaba. “Es una alegría grande, este grupo está trabajando hace muy poco con nosotros, es un kínder – futbol, tuvimos la invitación de Carlos para participar en esta actividad y la verdad fue un honor venir acá, Carlos fue mi alumno, el campeonato tiene una muy buena organización, en Coyhaique no hemos visto una competencia tan bien organizada como esta. Así es que, para nosotros fue exitoso, fuimos de menos a más, pero fuimos un justo campeón”.

En esta primera instancia se contó con la presencia de equipos de Coyhaique, Chile Chico y Puerto Cisnes. Precisamente los ganadores de la primera fase del campeonato viajarán prontamente a Viña del Mar a medirse con niños de su misma categoría, niños nacidos entre los años 2015 – 2016.

Carlos Rubilar, organizador de la actividad, señaló que, “me siento emocionado, es el sueño que siempre quise, que en mi pueblo se hagan actividades de futbol infantil, de que tengan la posibilidad de que un equipo de la región pueda viajar a representar a la región a Viña del Mar, me llena de felicidad. Obviamente todo esto se logra con pura gente de Puerto Cisnes, tenemos el cantante también que es de Santiago, una compañera que es de Concepción y obviamente gente de Cisnes, más de 14, 15 personas trabajando”.

Gracias a la organización del campeonato se pudo becar a dos niños, quienes salieron campeones junto al equipo de la escuela de futbol de la Universidad Católica de Coyhaique. También pusieron en valor el apoyo de la comunidad, de la escuela de futbol de Puerto Cisnes y la Municipalidad de Cisnes.

Este fin de semana se juega la segunda fecha del “Cisnes Cup”, categoría sub – 10, donde estarán presentes equipos de Futalenfú, Coyhaique y Cisnes, evento deportivo programado para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, jornada que los organizadores han denominado “la fiesta del futbol infantil”.