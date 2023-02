Se trata de Sofía Ojeda González de 12 años de edad, es de Puerto Aysén y desde los 5 ha practicado el futbol, siempre con el sueño de llegar lejos en el deporte.

Puerto Aysén.- En las últimas horas llegó una positiva noticia a una familia aysenina, se trata de la convocatoria de una de sus integrantes a las inferiores de Universidad de Chile. Sofía Ojeda González, de 12 años de edad, tras haber participado en algunas actividades donde estuvieron presentes veedores de la U, ha sido llamada para comenzar su proceso inicial de entrenamiento en Santiago.

“Fue súper importante para nosotros, porque esperábamos esto, pero no a tan temprana edad, ya que Sofía tiene 12 años y fue fichada para jugar en la Universidad de Chile. Este año va a ser para adaptarse, ya que todavía es chica y nosotros lo tomamos con mucha alegría, con mucho orgullo, estamos muy contentos de esto que le está pasando y agradecer a toda la gente que la apoya siempre”, señaló, Romina González, mamá de Sofía.

Romina, contó también que Sofía, “comenzó a jugar a los cinco años, vimos que le gustaba, tiene hermanos mayores que juegan y ahí empezó más o menos su interés por jugar a la pelota. Luego comenzó a jugar en varios clubes y vieron sus dotes de futbolista, que tenía hartas capacidades, así es que, nosotros siempre le entregamos todo el apoyo como familia y siguió en esta senda del futbol hasta el día de hoy, lo que al parecer ha dado buenos frutos”.

Para Sofía Ojeda González, la convocatoria de la U, “me emocionó mucho, ya que, antes era de la U, seguía sus partidos y siempre quise jugar por un equipo grande como la Universidad de Chile. Estoy en club deportivo Vialidad y voy a todos los entrenamientos, siempre quiero seguir practicando para mejorar y ser una gran jugadora”.

Sofía quiso dedicar este logro futbolístico a su familia y a la vez hacer un llamado a que las empresas apoyen al deporte local. “A mi familia que siempre me apoyó desde que yo era chiquitita, siempre fueron a mis partidos, toda mi familia me ha apoyado de alguna forma. Le hago un llamado a todas las empresas a que cooperen con el deporte aysenino”.

Otro desafío deportivo

Por estos días Sofía junto a sus compañeras de club deportivo Vialidad, se encuentran vendiendo número de rifa, para poder participar de la próxima edición del “Cisnes Cup”. Portarán su camiseta naranja y venden los números en las afueras del Supermercado, ubicado en la esquina de calles Carrera y Avenida Municipal de Puerto Aysén.