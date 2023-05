Delegación obtuvo un total de 10 medallas en la segunda versión de estos juegos que se realizó en la ciudad de Temuco

Temuco.- Cerca de 500 personas entre deportistas y sus equipos técnicos se dieron cita en los Campos de Deportes Ñielol entre el 2 y 6 de mayo en la II versión de los Juegos Para Araucanía 2023, certamen chileno-argentino que forma parte de los Juegos Binacionales, con una inversión una pública de $270 millones, a través del Instituto Nacional de Deportes.

Nuestra delegación integrada por 10 deportistas y cuerpo técnico obtuvo importantes resultados en las disciplinas de Para atletismo y Para natación respectivamente.

“Estamos tremendamente orgullosos de nuestras y nuestros jóvenes deportistas que participaron en la segunda edición de estos juegos entre países hermanos, no sólo por los resultados obtenidos sino también por lo ganado como experiencia de vida, por entregarnos tanta alegría y darnos cátedra de actitud positiva, de la capacidad de superación que cada cual demostró en este evento deportivo tan importante con rivales de gran nivel. Esto no hace más que reafirmar nuestro compromiso como Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font de seguir avanzando en deporte paralímpico e inclusión, de seguir brindando nuevas oportunidades, de seguir demostrando que la inversión más importante es la inversión que se hace en las personas sin distinción. Hemos demostrado que tenemos una selección potente y de ahora en más nos queda prepararnos también como región para ser anfitriones de los Juegos Para Araucanía el año 2027, lo que requiere necesariamente avances en materia de inclusión, desde infraestructura y equipamiento deportivo cómo hotelero, pues hablamos de 500 personas que requerirán de condiciones idóneas para hacer de este evento una experiencia positiva, única e inolvidable”, señaló María Eugenia Durán Jara, Seremi del Deporte Región de Aysén.

Asimismo, Javier Medina Mella director regional (s) del Instituto Nacional de Deportes, quien acompañó a la delegación hasta a la región de la Araucanía precisó “estuvimos presentes como Dirección Regional con nuestros deportistas de Para Natación y Para Atletismo, quienes obtuvieron 10 medallas, 5 de oro, 4 preseas de plata y un bronce; estamos muy contentos con los resultados que reflejan el trabajo mancomunado que hay detrás no sólo en la preparación de los deportistas, también en la motivación y el apoyo de sus familias que es fundamental”.

Integrantes y Resultados

Para Atletismo

Javiera Aviléz Andrade, Deysi Elgueta Garrido (2°lugar 200 mts planos categoría T20), Constanza Godoy Aguilar, Iván Catalán Arias (3er lugar 1.500 mts planos categoría T20), Alan Saldivia Ojeda, Rodrigo Sánchez Coliboro, Marco Tenorio Pérez, profesor Marcelo Rosas Mancilla y delegada Cecilia Gamín Chiguay.

Para Natación

Valentina Carreño Cornejo (1° lugar 25 mts. libre clase S5, 2° lugar 50 mts. libre clase S5), Catalina Pozas Saldivia (1° lugar 25 mts. libre clase S4, 1° lugar 25 mts. espalda clase S4 y 1° lugar 50 mts. libre clase S4), Nicolás Jaque Bravo (2° lugar 25 mts. libre clase S8, 1° lugar 25 mts. Pecho clase s8, 2° lugar 50 mts. Libre clase s8), profesor Rodrigo Reitter Valenzuela, delegada Cristina Saldivia Colimán, funcionarios IND: Javier Medina Mella, Roberto Muñoz Piutín, Mario Soto Cárdenas).