De distintas partes del mundo visitaron la comuna para sumarse a la corrida que incluyó pendientes y nieve, entre otros elementos que sumaron dificultad, pero que no impidieron que todos los participantes llegaran a la meta.

Desde las 9:30 horas, de este domingo 28 de mayo, comenzaron a congregarse, en la Plaza de Armas de Coyhaique, los corredores del Trail Running Coyhaique 2023, una actividad organizada por la Municipalidad de Coyhaique, con financiamiento del Gobierno Regional de Aysén.

“Hoy pudimos concretar los dos objetivos que tenía esta carrera, el primer objetivo es romper la estacionalidad del turismo, y no hablar solamente de un turismo recreacional, sino que también hablar de un turismo de deporte (…), y lo segundo tiene que ver con potenciar Coyhaique como la capitán nacional de los deportes outdoor, y ¿por qué? Porque miren como tenemos todo este paisaje, los cerros, las montañas, los ríos, y están todas las condiciones para poder potenciar nuestras disciplinas deportivas como la escalada, como el running, el ciclismo de montaña, entre otros; así que estamos muy contentos”, indicó el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica Villegas, al terminar la actividad.

En total, fueron más de 200 participantes, divididos en cinco categorías: niños, 6K, 10K, 21K y 32K. De los asistentes que corrieron en la competencia, el 80% fueron ciudadanos de Coyhaique, el 10% de otras partes de Chile y un 10% nos visitó desde otros países.

Pablo Gura, corredor polaco, señaló que “tuve una muy buena experiencia, súper bien hecho todo, muchas gracias por organizar todo esto y por invitarme. Fue duro, pero valió la pena, la carrera en la nieve, con todos los paisajes de la reserva, que todos conocen; más que seguro que Coyhaique tiene de todo para ser una capital del Outdoor si sigue haciendo su esfuerzo”.

El primer lugar de la categoría 32K masculino, se lo llevó José Rodríguez, marcando un tiempo de 2 horas con 51 minutos, mientras que el triunfo femenino en esta categoría se lo llevó Sandra Remolcoy, marcando 3 horas y 20 minutos. Los premios en la gran carrera de 32K incluían $150.000 para los ganadores, $100.000 para los segundos lugares y $50.000 para quienes llegaron terceros.

“Fueron muy duros (los 32K) y logramos quedarnos con el triunfo, me encanta, me encanta esto, porque es la manera de incentivar a los jóvenes, yo siempre he dicho que acá hay mucha materia prima, en cualquier deporte(…), estoy feliz de compartir hoy día con la gente, es súper lindo que haya una fiesta así para poder seguir motivando a la comunidad y también mostrar los paisajes que tenemos”, mencionó José Pepo Rodríguez.

Este no será el único evento turístico-deportivo del año, ya que se aproxima el MTB Coyhaique, una competencia de Mountain Bike que se realizará el 18 de septiembre, y la tercera versión de la Travesía Coyhaique, un triatlón que incluye las disciplinas de trote, rafting y ciclismo, donde competirán 300 personas.