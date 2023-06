En Puerto Chacabuco, se dio cita el encuentro entre los Dragoncitos de Quelequen de Coyhaique y Manada de Puerto Aysén, siendo la categoría de infantiles quienes abrieron el encuentro. La jornada comenzó cerca de las 15.00 AM con la reunión entre encargados de los clubes, luego se procedió a un calentamiento general, iniciándose el clásico entre los dragoncitos y los dueños de casa a las 15:30.

Aysén.- El partido fue de gran nivel, recién iniciado el juego, los Dragoncitos dieron su primer bocanada de fuego anotando muy temprano el primer try, aunque la mayor parte del encuentro fue dominado por las visitas, los menores de Manada de Puerto Aysén, mostraron un gran juego, estrechando el marcador del encuentro.

Posteriormente, se enfrentaron los equipos juveniles, destacándose que ambos equipos cuentan con un muy buen plantel. Finalmente, a pesar de ser un partido sin descanso y con un resultado muy estrecho, los Dragones de Quelequen fueron quienes se quedaron con el triunfo.

Cabe destacar, que estos encuentros son la preparación para el SEVEN DE LAS NIEVES, un encuentro extremo que se jugará el sábado 29 de julio de 2023 en el Parque Nacional Cerro Castillo, Portezuelo Ibáñez, sector Las Bombachas en la comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén.