El Instituto Nacional de la Juventud de la región felicita y destaca a los jóvenes deportistas del Club Koryo Coyhaique, que participaron en el “8° Grand Prix Internacional Taekwondo” que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, Región del Bio Bio, logrando una destacada participación, premiada con medallas de oro, plata y bronce.

Coyhaique.- Los jóvenes deportistas destacados fueron; Rodrigo Fuenzalida quién obtuvo el Primer Lugar, categoría 73 Kg., Nicolás Alvarado con el Segundo Lugar, categoría 69 Kg., y Gabriel Guerrero, quién obtuvo el Tercer Lugar con la categoría 86 Kg.

“Extender las felicitaciones a los jóvenes deportistas que representaron a la comuna de Coyhaique y lograron grandes resultados en esta jornada. También felicitar a quienes estuvieron a cargo de la preparación y formación de ellos. Como Dirección Regional nos sentimos sumamente orgullosos por el esfuerzo y talento con el que se dedican a la disciplina deportiva, lo cual es un ejemplo para muchos jóvenes, no solo de nuestra comuna, sino también de la región. Estaremos colaborando en todo lo que sea necesario, articulándonos con los diferentes servicios para poder promover el deporte y que puedan seguir cultivando éxitos en esta disciplina”, explicó el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

El joven deportista Rodrigo Fuenzalida, se mostró muy feliz con la experiencia y señaló que “nosotros fuimos a participar en el Torneo Grand Prix que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, en el polideportivo, fuimos a competir por nuestra cuenta, representando al Club Koryo Coyhaique, donde obtuvimos resultados, en mi caso gane una pelea y saqué medalla de oro. Fue una gran experiencia, lo pasamos súper bien, además que el torneo era muy grande, entonces fue una muy buena experiencia”.

En tanto, Nicolás Alvarado, explicó que “para ser mi primer torneo, la verdad es que igual me impresionó bastante por mi desempeño y el de mis compañeros, estaba emocionado y ansioso por ir, de todas maneras se pasó bien. Practico este deporte desde septiembre del año pasado y estoy muy satisfecho por los resultados”.

Por su parte, el Instructor y Primer Dan del Club Koryo Coyhaique, Marcelo Guerrero, sostuvo que “nosotros como club funcionamos hace 10 años aproximadamente, por la pandemia bajó el flujo de personas que participan, ahora lo estamos reactivando y potenciando el Taekwondo en la región. Los invito a practicar este deporte con nosotros, ya que es una actividad bonita y también integral, tiene los valores propios de las artes marciales y la posibilidad de poder desarrollar habilidades que quizás en otras actividades no existen. Ahora tenemos la instancia de poder competir y representar a la región, por lo que cualquier persona que quiera iniciarse tenga o no experiencia, es bienvenido a practicar este deporte”.

Las personas interesadas en aprender y practicar Taekwondo o ser parte del Club Koryo Coyhaique, pueden llamar al fono +569 56004515 o escribir al correo de la secretaria del club, Marisol Ulloa macunqn@gmail.com.