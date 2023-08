En el marco del Mes del Corazón en donde se desarrollan diversas actividades de promoción y prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, vecinas y vecinos de Coyhaique participaron de actividad física y baile, iniciativa del IND regional a través del Programa Deporte y Participación Social; ocasión en que la comunidad además accedió a exámenes de medicina preventiva y stands orientados a difundir programas, acceso, uso de la red y campañas de salud.

“Muy contentos como Ministerio del Deporte por la convocatoria a esta entretenida bailetón organizada por Mindep, IND y servicios asociados; agradecemos también la colaboración de éstos y la gran participación sobre todo de mujeres en este evento con el que buscamos incentivar y seguir fortaleciendo la cultura del movimiento mandatada por el presidente Gabriel Boric Font, promocionando el hábito de realizar actividad física de manera regular y sistemática como factor protector para enfermedades coronarias y así cuidar nuestro corazón”, señaló María Eugenia Durán Jara, Seremi del Deporte.

Asimismo, Mónica Torres vecina de Coyhaique agregó “vine con un grupo de compañeras a participar en esta actividad del Mes del Corazón, me encanta participar en los talleres y actividades del IND porque me gusta estar activa, bailar y correr en la pista atlética, hago la invitación a que todos participen porque hace muy bien para la salud y para estar de buen ánimo, es bueno para todas las edades y no hay límites para hacer esto”.