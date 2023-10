A días del evento deportivo más importante en la historia de Chile, un hito central en esta celebración es el “Relevo de la Antorcha Panamericana”, cuyo recorrido será un desafío nacional y en este sentido, esta mañana el Delegado Presidencial, Rodrigo Araya Morales, junto a la Secretaria Regional Ministerial del Deporte, María Eugenia Durán Jara, entregaron detalles y la ruta de lo que será el relevo de aproximadamente 15 kilómetros, así como las actividades paralelas que incluirán activaciones deportivas familiares y un show cultural.

“Porque no hay que perder de vista que hay deportistas de nuestra región que participan en estos Panamericanos y Parapanamericanos, por lo tanto vamos a estar representados. Queremos que la gente se sienta parte y no solamente lo vea por televisión, sino que pueda participar de las actividades del sábado, que como ha dicho nuestra seremi, tienen que ver con el recorrido en la ciudad pero también con las activaciones deportivas en el sector del By Pass en el mirador del río Simpson, donde están todos invitados a partir de las 11:00 de la mañana”, señaló el Delegado Rodrigo Araya Morales.

Por su parte, la Seremi del Deporte agregó “Invitamos a toda la familia a acompañar el recorrido de la Antorcha Panamericana por las calles de Coyhaique. A las 09:30 inicia el primer relevista y estimamos que vamos a estar llegando cerca de las 13:30 horas al escenario central. En paralelo, a partir de las 11:00 horas vamos a estar esperando la antorcha con activaciones deportivas para toda la familia y después empieza el show artístico cultural con artistas regionales y contaremos con un patio de comidas de algunos emprendimientos locales,”

Puente Piedra del Indio y Mirador By Pass

El recorrido se iniciará en el Puente Piedra del Indio, pasando por lugares emblemáticos de la ciudad de Coyhaique, cuyo punto más distante estará en el Museo Regional para llegar a su destino en el sector Mirador By Pass, donde estará dispuesto un escenario con shows artísticos culturales para toda la familia, área de juegos, área de foodtrucks y picnic, extendiéndose hasta las 15:00 horas aproximadamente.

Inicio: Puente Piedra del Indio

1. Rotonda El Mate

2. Las Lengas con los Tepues

3. Las Lengas con Las Lumas (Plazoleta al lado derecho)

4. Feria Las Quintas

5. Simpson con Los Pilcheros

6. Iglesia Jesús Nazareno (Calle América)

7. Monumento Bandurrias (Campos de Hielo con Bilbao)

8. Monumento Esquila (Campos de hielo con Adolfo Valdebenito)

9. Liceo Agrícola

10.Museo Regional (fuera de la pulperia)

11. Baquedano con Los Glaciares Parquecito

12. Baquedano con TucapeL Jiménez

13. Puente la Cruz

14. Escuela Baquedano por el frente

15. Plaza del Pionero (El ovejero)

16. Delegación Presidencial

17. Riquelme esquina Parra

18. Riquelme esquina Portales

19. Teletón

Término: Mirador Río Simpson (bypass)

Actividades recreativas y culturales

Baile entretenido, ajedrez gigante, juegos inflables, taca-taca, patio de comidas y activaciones deportivas estarán a cargo de la Municipalidad de Coyhaique y el Instituto Nacional de Deportes Aysén.

Asimismo, este hito deportivo contará con la participación de artistas y bandas regionales.