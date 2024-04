Puerto Cisnes recibirá a la campeona nacional de patinaje, Gabriela Cubillos

La Presidenta de la Agrupación Roller Cisnes, Victoria Sánchez anunció una importante noticia para los amantes del patinaje, se trata de la llegada en los próximos días de la reconocida Campeona Nacional de Inline Freestyle, Gabriela Cubillos, para impartir clases exclusivas a los participantes de Puerto Cisnes.

Puerto Cisnes.- Este emocionante evento representa una oportunidad única para nuestros miembros de mejorar sus habilidades en el ámbito del inline freestyle, al tiempo que fortalecen su desarrollo deportivo, físico y emocional. La presencia de una figura tan destacada en el deporte nos impulsa a aspirar a estándares más altos y a alcanzar nuevos logros en nuestra disciplina. Las clases ofrecidas por Gabriela, prometen no solo mejorar las técnicas individuales de nuestros participantes, sino también fomentar el compañerismo, y el trabajo en equipo dentro de nuestra comunidad.

Victoria señaló, “Estamos convencidos de que esta colaboración no solo enriquecerá nuestras habilidades deportivas, sino que también fortalecerá los lazos entre nuestros miembros y nos preparará para enfrentar futuros desafíos con determinación y confianza”.

Además, esta emocionante iniciativa no solo beneficia a nuestros miembros actuales, sino que también abre la puerta a la proyección de nuevos encuentros, y oportunidades en el mundo del inline freestyle. “Estamos ansiosos por ver cómo esta experiencia inspira a futuras generaciones de deportistas a unirse a nuestra agrupación y a explorar todo su potencial en el mundo del patinaje”, precisó.

La deportista será presentada el día 02 de mayo a las 18:30 horas en una rueda de prensa, para posteriormente iniciar sus actividades, que culminará con una muestra el 11 de mayo a las 17:00 horas, en el Gimnasio Municipal de Puerto Cisnes.

Para más información sobre las actividades y el proceso de formación, pueden ingresar al Instagram: rollers.cisnes.