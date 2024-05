Reservas de espacios deportivos aportaron más de US $60 millones a la economía chilena en 2023

La práctica deportiva no solo es vital para la salud individual, sino que también está demostrando ser un motor económico significativo para Chile. Durante el año 2023, las reservas de espacios deportivos superaron los US $60 millones, revelando el creciente interés de la población por mantenerse activa y saludable. A nivel global, la industria alcanzó los US $270 mil millones.

“En algún momento se pensó que el deporte estaba viviendo un boom post pandemia que no sería permanente. Sin embargo, año a año hemos visto cómo las reservas de espacios deportivos y el presupuesto destinado por las personas para mantenerse activos tienen un aumento significativo, lo que da cuenta de un positivo cambio de hábitos”.

Según datos proporcionados por easycancha, plataforma líder en reserva de espacios deportivos, el fútbol lidera el camino con un aporte de US $22,4 millones, seguido de cerca por el pádel, el nuevo “deporte rey”, que transaccionó la suma de US $22,1 millones. El tenis contribuyó con más de US $8,7 millones, mientras que el golf se situó en casi US $3 millones invertidos en reservas durante el mismo período.

Eduardo Donoso, director de crecimiento de easycancha, destacó que “se habla poco sobre del aporte que la actividad física entrega a la economía, ya que usualmente la atención se centra en otras industrias. Sin embargo, es alentador que, incluso ante un contexto desafiante, las personas están cuidando su salud y a la vez aportando silenciosa pero sostenidamente a la economía local”.

A pesar de los desafíos de salud que enfrenta Chile, con proyecciones que indican un aumento en los índices de obesidad, el deporte colectivo y amateur está ganando terreno. Con más de 342.000 reservas mensuales en actividades como pádel, fútbol, golf y tenis, se evidencia un cambio positivo en los hábitos de la población.

Además, el presupuesto destinado al deporte también ha incrementado. Mientras que en 2022 el gasto promedio mensual en actividades deportivas rondaba los $46.000, para el primer trimestre del año siguiente esta cifra se elevó a $83.000, reflejando un mayor compromiso y dedicación hacia la práctica deportiva.

“Actualmente, nuestros usuarios destinan alrededor de cinco horas al mes para practicar algún deporte, y esta cifra sigue en aumento cada año”, señaló Donoso. Con esta tendencia al alza, se espera que el impulso por mantener un estilo de vida activo y saludable continúe fortaleciendo tanto la salud pública como la economía nacional en los próximos años.