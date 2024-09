Delegación de Judo aisenina concluyó su participación en lo alto del podio en la región de la Araucanía

Con buenos resultados para la región de Aysén, arrancaron los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, mega evento multideportivo e interregional, donde participan los mejores deportistas de cada disciplina en la categoría “Todo Competidor del Mindep-IND.

El equipo de judoca dirigido por el sensei Reynaldo Figueroa, logró un total de 7 preseas:

BRONCE: Lucas Rojas -60, Wladimir Soto -78, Kenneth Letcher +100

PLATA: Noel Muñoz -9, Sebastián Pérez -73, Isabel Cáceres-52.

ORO: Camila Lagos -70

Así lo informó la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, quien viajó hasta la región de la Araucanía: “el judo es una de las disciplinas que siempre nos da muchas alegrías como región y estos Juegos Nacionales y Paranacionales nuevamente brillaron; como Mindep-IND y junto a su director Javier Medina, estamos muy contentos por su desempeño, lo que evidencia el trabajo y la dedicación de estos deportistas y de su entrenador Reynaldo Figueroa; destacar también el apoyo permanente del IND, cabe destacar nuestros judocas entrenar en el Centro de Alto Rendimiento, también valorar el apoyo del Gobierno regional y su Concejo para con los deportistas. Esto confirma que el trabajo mancomunado puede lograr grandes cosas y como gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos precisamente mandatados a continuar apoyando el deporte de alto rendimiento desde sus inicios y en todas sus etapas, señalar además que aún quedan varias disciplinas en competencia que van viajando a los Juegos y les deseamos el mayor de los éxitos”.

Asimismo, Reynaldo Figueroa, entrenador de Judo de la región de Aysén señaló: “la selección de Judo de la región de Aysén participó en los Juegos Nacionales 2024 en Pucón; el desarrollo del torneo fue impecable juntando lo más granado de judo nacional adulto. Aysén sigue siendo uno de los mejores equipos del país y queda demostrado por los resultados, para mí como entrenador la meta estaba un poco más arriba pero hay detalles que no se manejan como arbitraje y los errores tácticos de los deportistas. Raya para la suma muy bien Aysén con los resultados y se nos viene el próximo desafío que son los juegos de la Araucanía que serán en nuestra región, así que a seguir trabajando para nuestra juventud deportiva nos represente”.

En tanto, Sebastián Pérez Millacura, seleccionado regional y medalla de plata categoría -73 kilos en los Juegos Nacionales 2024, precisó: “me sentí muy bien compitiendo aunque no es mi categoría habitual que es la de 66 Kg., esta es una categoría más arriba pero de me dio muy bien y logré disputar cuatro luchas en la cual gané tres por Ippon (expresión empleada en los combates para designar un punto) y perdiendo la final con el representante de Santiago por Waza-ari (segunda puntuación más alta que un luchador puede lograr). Lo que viene ahora es el nacional zona norte que se va realizar en Iquique y posteriormente acompañaré como entrenador a los deportistas de las categorías menores que viajarán a los Juegos Deportivos Escolares en la ciudad de Santiago” finalizo.