Entregan de kit de apoyo deportivo a escuela de la junta tras solicitud de centro general de padres

Hasta la localidad de La Junta se trasladó la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo para hacer entrega de un kit de apoyo deportivo del Sistema Elige Vivir Sano, dirigido a niños y niñas de los niveles de transición 1 y 2 de la Escuela Eusebio Ibar Schepeler.

La Junta.- La iniciativa surgió luego que el Centro de Padres se comunicara con la seremi socializando la inquietud de contar con material deportivo que apoyara su formación ya que el establecimiento para este segmento pre escolar, no disponía de mayores insumos. Así lo describió María José Merino, presidenta Centro de Padres de la Escuela “Para nosotros es muy importante esta entrega porque hemos golpeado muchas puertas y no todas se han abierto. Para los niños cualquier material que les traigan va a ayudar porque nos falta de todo. Nuestra idea es seguir con esto y fomentar que los niños tengan más deporte, porque los de pre básica no tienen talleres deportivos, entonces queremos que empiecen de chiquititos donde está la base y con esto promover la vida sana”.

Promover hábitos y estilos de vida saludable resguardando los derechos de niñas y niños, fueron algunos de los motivos que impulsaron la entrega de este kit de apoyo, según manifestó la Seremi de Desarrollo Social y Familia Karina Acevedo “ Tuvimos una consulta y requerimiento que nos hizo llegar el Centro de Padres de la Escuela con la gran necesidad de no contar con implementos deportivos para trabajar con la pre-básica, así que hicimos las gestiones y hemos venido a La Junta para reunirnos con el director, con los apoderados para hacer una entrega de material que les va a apoyar en trabajar de forma activa con los niños y niñas. Es importante señalar que como Gobierno estamos fortaleciendo lo que el presidente nos ha pedido, de estar presente en el territorio atendiendo a los requerimientos que en este caso es promover la actividad física y que a través del Sistema Elige Vivir Sano aportamos con implementos que apoyarán mucho, así que contentos de cumplir con lo solicitado por el Centro General de Padres”.

Con un sello centrado en el deporte, finalmente el director de la Escuela Eusebio Ibar José Luis Soto Troncoso, destacó la positiva entrega desde la seremi de Desarrollo Social y Familia y Elige Vivir Sano a la comunidad escolar “Educamos en la integralidad y eso significa en cuerpo, alma y mente y el deporte es uno de nuestros sellos educativos, donde se desarrolla conocimiento, habilidades y aptitudes y sobre todo nosotros que tenemos puesto el foco en los primeros niveles de educación escolar NT1 y NT2. Así que para nosotros es muy importante recibir todos estos implementos deportivos que van en directo beneficio de ellos, para que desde pequeñitos se incentiven, activen de una forma muy adecuada a lo deportivo, así que muy contentos por la entrega de material”.