Escuela de Verano en Aysén: Niños y Niñas se divierten con el deporte

Futbol, Voleibol y Basquetbol, son las disciplinas que el taller de deportes ha permitido que niños y niñas desarrollen actividad física y entrenamiento, mientras se ejecuta la escuela de verano “actívate en vacaciones” en Puerto Aysén.

Puerto Aysén.- Camila Vargas, es la profesora de esta área y destacó lo importante de que los participantes realicen actividad física y se proyecten en lo que más les gusta.

“Lo que estamos haciendo ahora en el colegio es fútbol, voleibol y basquetbol. Hay varios rangos de etarios, en donde va se hacen diferentes tipos de ejercicios, tanto como movilidad y motricidad, pliometría, que se trabaja con las escaleras. Más que todo, en este curso que estamos haciendo es solamente para que haya carisma, para que exista buena comunicación con los compañeros y obviamente siempre implantando el tema del deporte, que salgan adelante, que, si les gusta algún deporte, que sigan, porque de acá de la zona, siempre salen personas que tienen altos rendimientos en el deporte”.

Las distintas actividades que se llevan a cabo en la escuela de verano en Aysén, han contado con la presencia de Maura Levicán, quien ha sido la encargada de enfermería, ante cualquier inconveniente de los niños, lo que gracias a Dios no ha sucedido.

“Soy la encargada de la enfermería, más bien si hay algún accidente o si le duele la guatita, ahí yo voy a estar presente. Mi rutina es recorrer por todos talleres, ir al gimnasio, estar con la tía Paz, con la tía Yelena, entonces, eso más que todo y andar con los niños en el patio. Hasta ahora, ningún inconveniente y si han pasado algunas cosas han sido leves, como dolores de cabeza o dolores de guatita, cosas pequeñas. Esta ha sido mi primera experiencia con niños, ha sido bastante bonito, ya que, han entregado bastante cariño, aprecio, ya sea a través de un abrazo, con los buenos días, hola la tía como está, ha sido una muy linda experiencia”.

Los participantes también evidenciaron sus positivas experiencias en el programa “actívate en vacaciones”, dando cuenta de lo entretenido, el buen trato del equipo de trabajo y pidiendo que estas iniciativas se repitan.

“La escuela de verano muy buena, muy bacán, porque aparte de hacer actividades, no haces tareas como en una escuela, sino que son tus vacaciones y tú te puedes divertir. Me pareció súper bien, una idea súper bacán, porque igual estás en tu casa sin hacer nada o aburrido y puedes venir acá a divertirte. Todo muy divertido, me gusta mucho, me gusta mucho estar en educación física, las tías nos tratan súper bien, son muy buenas y por eso me gustaría que lo repitieran”, manifestó Yasneilis Soto.

Jean Carlos Rodríguez y Sofía Sempron, también en pocas palabras destacaron ser parte de la escuela de verano, “Bien, es una experiencia muy bonita y lo que más me gusta hacer aquí es jugar a la pelota. Cuando juego a la pelota a todos los paseos y hago gol. Pedir que hagan su esfuerzo y vuelvan a hacer esto de nuevo, para para poder vivir otra vez esta experiencia”, señaló Jean Carlos, mientras que, Sofía, dijo que, “Hemos jugado, nos hemos divertido bastante. Nos han tratado súper bien, han cuidado de nosotros. Nos vamos a portar mejor y les pedimos que lo vuelvan a hacer”.

En Puerto Aysén, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, en conjunto al Servicio Local de Educación Pública, SLEP, han dispuesto de esta alternativa, “actívate en vacaciones”, para niños, niñas y adolescentes, que este 2025 se ha llevado a cabo en la escuela Poetisa Gabriela Mistral y que finalizará este viernes con una muestra para padres, apoderados, autoridades y la comunidad que desee conocer los trabajos y actividades que llevaron a cabo los 50 participantes de la escuela de verano.