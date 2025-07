Seremi del Deporte se refiere a episodios de mala calidad ambiental en el aire

La institucionalidad deportiva compuesta por Mindep e IND, suscriben a las recomendaciones del Ministerio de Salud, que señala en caso de Preemergencia y Emergencia ambiental la realización de actividad física sea de intensidad ligera, evitando esfuerzos físicos prolongados o muy intensos. Por ello, tanto la pista atlética como las canchas de fútbol del Estadio Regional IND de Coyhaique permanecerán cerradas al público.

Coyhaique.- En los días con Preemergencia y Emergencia Ambiental, respirar aire contaminado por el humo de la leña, afecta la salud de las personas y realizar actividad física intensa al aire libre puede agravar enfermedades respiratorias en adultos mayores, niños y niños, embarazadas y pacientes crónicos.

Es así, como en el contexto de GEC (Plan de Gestión de Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica) que se implementa durante el periodo comprendido entre el 1º de abril y 30 de septiembre de cada año, se refuerzan medidas de prevención y mitigación con la participación de distintos organismos y servicios públicos competentes.

Al respecto, María Eugenia Durán Jara, Seremi del Deporte, señaló: “En días, donde la contaminación del aire resulta en Preemergencia o Emergencia Ambiental, queremos reforzar las recomendaciones del Ministerio de Salud: Bajar la intensidad en espacios cerrados y evitar su práctica al aire libre, ya que realizar actividad física intensa, sobre todo en espacios abiertos, puede afectar negativamente el sistema respiratorio”.

La autoridad del deporte además puntualizó que: “Estas recomendaciones, no son nuevas, sin embargo, nos han llegado muchas consultas y también nos hemos percatado que un porcentaje de nuestros usuarios del Estadio Regional de IND de Coyhaique, siguen realizando sus entrenamientos al aire libre, sin tomar estos resguardos. Por ello, hemos decidido ir un poco más allá y tomar acción sobre el recinto, cerrando aquellas zonas deportivas donde se practica actividad física al aire libre, pista atlética y cancha de fútbol, en días de preemergencia y emergencia ambiental. Respecto de los talleres que imparte IND en espacios cerrados, todos los años, se refuerza que en días donde la calidad del aire no es buena, la actividad debe adaptarse bajando la intensidad del ejercicio, si esto no es posible, la actividad debe programarse para otra fecha y/o lugar. Si bien, no tenemos potestad sobre todos los recintos deportivos ni sobre las decisiones de cada persona, con estas medidas, buscamos reforzar el llamado al autocuidado en la comunidad”. Concluyó.

Asimismo, el Seremi de Medioambiente: Yoal Díaz Reyes, señaló: “Desde el primero de abril al 30 de septiembre en Coyhaique activamos la Gestión de Episodios Críticos GEC, para prevenir y accionar respecto de los episodios de contaminación atmosférica y para el resguardo del medio ambiente y la salud de nuestras familias. En ese sentido, la recomendación para los episodios de Alerta, Preemergencia y Emergencia es realizar actividad física de baja intensidad en espacios cerrados. Invitamos a la comunidad a no exponerse y a revisar diariamente el pronóstico de la calidad del aire en las redes sociales de nuestra Seremi y en la página web airecoyhaique.mma.gob.cl”.

Es importante señalar que el pronóstico de calidad del aire se publica diariamente, a partir del 30 de abril, en redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente Aysén y en sinca.mma.gob.cl