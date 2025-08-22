Estudiantes del Liceo Politécnico buscan alianza con la Corporación de Deportes para apoyar a la juventud aysenina

En un gesto espontáneo y con la motivación de generar nuevas oportunidades para sus compañeros, el Centro General de Estudiantes (CGE) del Liceo Politécnico A-1 de Puerto Aysén sostuvo una reunión con Jorge Villegas, Director Ejecutivo de la Corporación de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Aysén, y con Carlos Ballesteros, nuevo administrador del Polideportivo 21 de Abril.

Aysen.- La iniciativa surgió desde los propios estudiantes, quienes se acercaron para conocer más sobre el trabajo de la Corporación y solicitar apoyo en la promoción de acciones que beneficien a la comunidad educativa, tales como accesos gratuitos al Polideportivo y la organización de actividades recreativas que aporten a la formación integral de los alumnos.

Al respecto, Fabián Cárdenas, vicepresidente del CGE, señaló que: “Hay compañeros que necesitan motivación, un espacio para esforzarse y salir adelante. Conseguimos que se abriera una puerta, pero primero se aplicará una encuesta para conocer lo que realmente queremos como estudiantes y luego concretar un acuerdo. Representamos a cerca de 300 alumnos, muchos de ellos deportistas en disciplinas como ciclismo, boxeo o judo. Creo que, si se nos da esta oportunidad, puede ser un verdadero escape de problemas y una ayuda para todos”.

Desde la Corporación de Deportes la respuesta fue positiva, aunque se enfatizó la importancia de levantar información directamente desde los jóvenes. Por ello, se realizará una encuesta a la comunidad educativa del Politécnico con el fin de conocer sus necesidades y anhelos, la cual servirá de base para definir un convenio de colaboración.

Estas encuestas también se replicarán en otros establecimientos de la comuna, como parte de una estrategia mayor que busca escuchar la voz de los jóvenes ayseninos y generar políticas deportivas que los acerquen a estilos de vida saludables, alejándolos de problemáticas como el alcohol, la drogadicción y otros flagelos.