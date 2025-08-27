Gobierno Regional de Aysén realizó la primera Mesa del Deporte con participación de la comunidad

En la oportunidad, deportistas y dirigentes de clubes deportivos de la región, tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes y conversar directamente con el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas.

Coyhaique.- Dirigentes de asociaciones, clubes y representantes de distintas disciplinas deportivas participaron en la primera Mesa del Deporte convocada por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, con el objetivo de conocer las inquietudes de los deportistas y comenzar a elaborar la renovación de una nueva Política Regional de Deporte.

El gobernador Marcelo Santana fue claro en su visión: “Queremos fomentar la cultura deportiva en la región y hacer de Aysén la Región del Deporte. Tenemos las mejores condiciones, pero necesitamos trabajar en infraestructura, apoyo a los deportistas y en lo recreacional y formativo”.

El encuentro destacó por la activa participación de los deportistas y dirigentes, quienes tuvieron la oportunidad de conversar con el gobernador regional. Para Gustavo Villarroel, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación del Consejo Regional, la cita cobra aún más relevancia al coincidir con la evaluación de la actual política regional del deporte, vigente desde 2016. “Estamos cerrando un ciclo de diez años, pero al mismo tiempo iniciando otro. Este es el momento para escuchar, reflexionar y proyectar lo que queremos en la próxima década”, señaló.

Participaron desde personas mayores hasta el deporte adaptado, pasando por el mundo competitivo y recreativo. En general, coincidieron en la importancia de este hito y la posibilidad que tuvieron de participar como comunidad. Olga Orellana, presidenta del Club Deportivo Energía Austral, expresó: “Aquí comienza algo nuevo para todos. Vimos dificultades, sí, pero también una enorme voluntad de participar y aportar”.

Daniel Pedrero, representante de la gimnasia artística y rítmica, destacó la importancia de abrir espacios permanentes de conversación: “Aquí surgen las ideas reales de lo que podemos hacer para avanzar en todas las dimensiones del deporte, desde lo recreativo hasta el alto rendimiento”.

Otro de los participantes, Víctor Hugo Barrio, de Radio Ventisqueros, recordó que la Mesa del Deporte fue una de las primeras solicitudes que dirigentes plantearon al gobernador Santana: “Hoy vemos cómo esa petición se concreta. Este es un primer paso de algo muy grande”.

El inicio de una década decisiva

El encuentro en Coyhaique fue el punto de partida, ya que la Mesa del Deporte continuará sesionando en diversas comunas y localidades de la región, porque el desafío es ambicioso: dotar a la región de una política deportiva robusta, capaz de entregar mejores espacios, mayor infraestructura, apoyo directo a los deportistas y más instancias para el desarrollo de niños, jóvenes, adultos y personas mayores.