187 Deportistas representarán a Aysén en final nacional de los Juegos Deportivos Escolares

El jueves se presentó la nueva indumentaria que vestirán nuestros seleccionados damas y varones, durante la competencia que se desarrollará en el Parque Estadio Nacional.

Coyhaique.- Tras procesos selectivos y clasificatorios, el Instituto Nacional de Deportes a través del área de Competición, definió al equipo y delegación que vestirá los colores de Aysén en la final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares (JDE) 2025, que se efectuarán desde el 30 de agosto al 11 de septiembre en Santiago.

Nuestra región asistirá con una delegación de 187 deportistas con la ilusión de llevar el nombre de la región en lo más alto del deporte escolar en esta competencia anual dirigida a jóvenes de sub 14 y juvenil convocada por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes y en conjunto con el Ministerio de Educación, que busca promover el desarrollo del deporte escolar, damas y varones, con la colaboración de las municipalidades, corporaciones municipales, gobiernos regionales, servicios públicos y privados, y que se inicia con la definición de las selecciones comunales de las respectivas disciplinas, en damas y varones.

Así lo informó la Seremi del Deporte, María Eugenia Durán, quien junto al Director Regional del IND, Javier Medina, participaron de la presentación de la nueva indumentaria deportiva y entrega de la misma a representantes de cada una de las delegaciones. “Con cerca de 3.000 inscritos desde las etapas comunales hasta las competencias regionales, hoy 187 jóvenes de todas las provincias se pondrán la camiseta con orgullo para representar a su querida región de Aysén en la Gran Final Nacional de los JDE, instancia que impulsa nuestro ministerio del deporte y que ejecuta el IND. Cómo gobierno del presidente Boric, sabemos que detrás de cada paso hay esfuerzo y sueños por lograr, sobre todo en una región aislada como la nuestra. Por eso, celebramos el respaldo del Gobierno Regional y su Consejo, que hicieron posible que hoy estemos entregando una nueva indumentaria, con un nuevo diseño para nuestras selecciones. Porque concebimos el deporte como un derecho que nos une, nos forma y nos levanta como país. Hoy Aysén se prepara para dejarlo todo en la cancha…en una aventura inolvidable”, afirmó la autoridad.

Asimismo, Marcelo Santana Vargas, Gobernador Regional señaló: “Doscientos veinte millones de pesos estamos aportando como Gobierno Regional para que nuestras selecciones jóvenes y nuestras selecciones escolares estén participando en estos juegos deportivos pero también en los Juegos de la Araucanía, estamos contentos de haber hecho este aporte, esto también dignifica a nuestra delegaciones para que puedan estar bien representadas, bien equipadas y también sus traslados a las distintas localidades donde se van a realizar esto juegos”.

Por su parte Alonso Molina, seleccionado regional de ciclismo, seleccionado de ciclismo comentó: “Estoy enfocado en la competencia, en dar lo mejor de mí, me he esforzado harto por llegar a los nacionales y el esfuerzo se tiene que notar en las competencias y tengo muchas expectativas y que puedo dar lo mejor en esa competencia, el ciclismo es un deporte duro de disciplina”, el deportista además precisó que: “El 05 de septiembre viajamos a Santiago, al día siguiente corremos la contrarreloj de 6 kilómetros, el 07 de septiembre corremos el fondo que son 40 kilómetros y regresamos al día siguiente a la región”.

Nuestra región participa en damas y varones en las disciplinas de atletismo, ajedrez, balonmano, básquetbol, ciclismo, futsal, judo, natación, tenis de mesa y vóleibol.

Los Juegos Deportivos Escolares son una a lo largo del año, los Juegos se desarrollarán a través de ligas comunales, provinciales y regionales, culminando en la Final Nacional sub 14 que se realizará del 30 de agosto al 11 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

Además, del 23 al 29 de octubre, la Región de Coquimbo será la sede de la Final Nacional Juvenil, que reunirá a 768 deportistas en las disciplinas de básquetbol y vóleibol.

En este evento, se definirán no sólo a las y los campeones nacionales, sino que también a quienes conformarán la delegación chilena que representará al país en el Sudamericano Escolar 2025 en Asunción, Paraguay.