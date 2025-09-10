Nueve medallas suma la región de Aysén en los Juegos Escolares

Atletismo, natación y judo aportaron las primeras medallas en la Final Nacional sub 14 que se realiza entre el 30 de agosto al 11 de septiembre en el Parque Estadio Nacional.

Santiago.- La delegación de Aysén cosechó los primeros éxitos en Juegos Deportivos Escolares 2025, evento organizado por el Ministerio del Deporte y ejecutado por el Instituto Nacional de Deportes (IND) en colaboración con el Ministerio de Educación.

La primera medalla la obtuvo Emilia Salinas en el pentatlón logrando la medalla de plata y posteriormente Isidora Loyola en natación otorgó 2 oros en 100 mts. mariposa y 200 combinado, plata en 400 metros libres y en 50 mts,. Mariposa, además logró un nuevo récord nacional infantil B 50 Mts. mariposa con un tiempo de 30.77.

De esta Forma Isidora, se convierte en la primera deportista de Aysén clasificada al sudamericano escolar, Asunción- Paraguay 2025.

Posteriormente, el judo nos entregó nuevas alegrías con el oro de Isabella Rivera y Antonio Soto, en tanto que, Martín Rojas y Cristóbal Mancilla, lograron la medalla de bronce.

Asimismo, el equipo de varones logró el tercer lugar y copa de los Juegos, sumando además dos clasificados al sudamericano escolar.

En ajedrez, Leonor Abarca alcanzó la posición 14 y Mailén Torres 34 del ranking Final después de 7 rondas. Javier Concha quedó N° 30 del ranking y Daniel Alvarado N° 31 de la final escolar absoluta, sin duda una importante experiencia para seguir creciendo en el ajedrez.

En balonmano la selección femenina disputó el puesto 15 y 16 ante el seleccionado de Los Lagos quien terminó por imponerse por 17 puntos contra 14 de Aysén.

Los varones en tanto avanzaron hasta la definición del 15° y 16° lugar frente a Los Lagos, no logrando superar al contrincante siendo superados por 17/14.

En básquetbol la selección femenina venció en la región de Arica y Parinacota por 61/38 puntos, para disputar el 11° y 12° lugar frente a la selección de Los Ríos.

Los varones en tanto, en la primera jornada vencieron a la Región de Arica y Parinacota por 78/44 ptos., y posteriormente la selección Aysén volvió a imponerse por 61/55 puntos y quedó en onceava posición.

Ciclismo

En la prueba de gran fondo 30 km Kehira Miranda ocupó la posición 25, mientras que su compañera Florencia Segura culminó en la posición 27. Asimismo, en la prueba gran fondo 40 kms. varones, Tomas Matus, logró la posición 18, mientras que Alonso Molina alcanzó la posición 26.

En la prueba de contrarreloj realizada en Isla de Maipo, Florencia Segura y Kehira Miranda alcanzaron la posición 26 y 27 respectivamente.

En la contra reloj varones Tomas Matus alcanzó una notable 12° posición, mientras que su compañero Alonso Molina escaló la 25° posición.