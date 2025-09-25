Cochrane avanza en la recuperación del estadio Luis Gómez Triviño con apoyo del IND

Con el inicio de los trabajos de mantención y recuperación del Estadio Luis Gómez Triviño, la comunidad deportiva de Cochrane comienza a ver concretada una de sus principales demandas. Tras las críticas y preocupaciones iniciales de jugadores y dirigentes locales, hoy se está desarrollando un plan de acción en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), que permitirá contar con un campo de fútbol en óptimas condiciones para las próximas temporadas.

Cochrane.- El alcalde de Cochrane Patricio Ulloa Georgia destacó el compromiso de la municipalidad y el respaldo técnico recibido:

“Había una preocupación muy grande de los deportistas porque el estadio no recibía mantención desde hace muchos años. Hoy, con asesoría profesional del IND y con el apoyo de expertos del Estadio Nacional, iniciamos un trabajo serio y planificado. Queremos dar tranquilidad a nuestros deportistas, porque estamos haciendo las cosas bien para que el próximo año tengamos un estadio totalmente recuperado y disponible para niños, jóvenes, hombres y mujeres que practican fútbol en nuestra comuna.”

Desde la dirigencia deportiva, el presidente de la Asociación de Fútbol de Cochrane, Rosario Cadagán Sepúlveda, valoró los avances:

“Es una satisfacción inmensa ver que este trabajo ya se está haciendo. Nuestra cancha se había deteriorado por falta de mantención, pero con esta recuperación creemos que volverá a estar en condiciones de ser una de las mejores de la región. Este año trasladamos el campeonato local al Estadio Aonikenk para dar espacio a las obras, y esperamos que el próximo año podamos volver al Luis Gómez Triviño, incluso con finales regionales.”

Los especialistas del IND detallaron el plan de intervención. El analista de inversiones de infraestructura, Héctor Sáez Villanueva, explicó:

“Las principales medidas son cortar el pasto a nivel cero para evaluar el suelo, airear las zonas que están en mejores condiciones y realizar el proceso de champeado, combinando siembra de champa y siembra de semilla con el uso de una verticortadora, maquinaria única en la región. Con estas acciones buscamos recuperar el césped natural y dejar la cancha en condiciones de alto estándar.”

En tanto, el encargado de recintos del IND, Guido Mardones Ksilinguer, subrayó la alianza con el municipio: “Este recinto es patrimonio del IND, pero gracias al interés del alcalde y al convenio con la Municipalidad de Cochrane, hoy estamos trabajando juntos. Nuestro objetivo es mantener recintos deportivos con la mejor calidad de césped posible, porque entendemos el interés de los deportistas por tener un campo digno y de calidad.”

Con estas acciones, la Ilustre Municipalidad de Cochrane junto al IND entregan una señal clara de compromiso: recuperar y mantener el Estadio Luis Gómez Triviño como un espacio de encuentro y desarrollo deportivo, respondiendo así a las expectativas de la comunidad futbolera local y regional.