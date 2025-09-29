Hans Pulgar y Paz Gallo obtienen en el Parque CMPC Junquillar su primer título nacional de Downhill

Las rutas del parque ubicado en Angol albergaron a 300 riders que disputaron el Campeonato Nacional de Downhill Chile 2025. El torneo sirve para reafirmar a Junquillar como epicentro nacional para el ciclismo extremo y la conexión con la naturaleza.

Con un tiempo de 00:04:31 y 00:05:25 respectivamente, Hans Pulgar y Paz Gallo se lucieron en el Campeonato Nacional de Downhill Chile 2025, que tuvo al Parque CMPC Junquillar de Angol como epicentro de este torneo. Esta verdadera fiesta del deporte y la naturaleza reunió a más de 300 riders de distintas regiones del país y del extranjero.

Durante los tres días que duró el Campeonato, más de 1.700 personas llegaron hasta el Parque CMPC Junquillar para vivir de cerca la adrenalina del descenso. Pese a la lluvia que acompañó parte de la competencia, el público se mantuvo alegre y entusiasta, animando a los riders en cada tramo de la pista y disfrutando de un ambiente cargado de energía, naturaleza y pasión por este deporte extremo.

La pista Las Acequias, con sus 3,7 kilómetros de extensión y reconocida por su alta exigencia técnica y física, presentó condiciones climáticas variables que agregaron dificultad a la competencia. Desde un suelo resbaloso en las primeras horas hasta un terreno más seco durante las finales, los corredores enfrentaron un desafío que puso a prueba sus habilidades y resistencia.

Tras la intensa competencia, Hans Pulgar destacó la exigencia de la pista y expresó su alegría por obtener su primer título nacional: “Fue una carrera muy exigente por la pista y el clima, pero me enfoqué en darlo todo. Estoy feliz por mi primer título nacional y agradecido del apoyo de mi familia y equipo. Ahora, quiero cerrar bien el año y proyectarme hacia competencias internacionales para seguir creciendo en este deporte”, señaló el nuevo campeón nacional.

Por su parte, Paz Gallo también celebró su primer título nacional tras una exigente competencia marcada por la lluvia, sumando este logro a su reciente campeonato panamericano: “Ganar mi primer campeonato nacional es un sueño hecho realidad. Fue una competencia difícil por la lluvia, pero logré adaptarme y dar lo mejor de mí. Ahora quiero seguir creciendo, competir en el extranjero y volver a entrenar en este increíble parque que ofrece un gran nivel para nuestro deporte”, expresó Paz Gallo, quien destacó al Parque CMPC Junquillar como un lugar ideal para entrenar y crecer en el deporte y ahora proyecta competir en el extranjero.

El evento, organizado por Angol Racing Cup y apoyado por CMPC y la Municipalidad de Angol, no solo fue una competencia deportiva, sino también un punto de encuentro familiar y comunitario, con foodtrucks, feria deportiva y emprendedores locales.

Diego Iturrieta, productor del campeonato, destacó la complejidad y emoción que marcó esta edición del nacional de descenso, resaltando tanto el esfuerzo de los competidores como el valor que tiene el Parque CMPC Junquillar para la disciplina.

“Fue una jornada intensa, que comenzó con lluvia y representó un gran desafío para los corredores, quienes debieron adaptarse rápidamente a una pista que cambia por completo con las condiciones climáticas”, señaló Iturrieta, para luego agregar que “CMPC ha hecho un trabajo excepcional al ofrecer un lugar donde se combinan paisajes increíbles, naturaleza y pistas de primer nivel, convirtiendo al parque en un punto de encuentro ideal para los amantes del mountain bike y las actividades outdoor”.

Gustavo Apablaza, subgerente de Relacionamiento de CMPC, señaló que “para CMPC es fundamental ser parte de iniciativas que promueven el deporte y la vida al aire libre, acercando a la comunidad a espacios únicos como el Parque CMPC Junquillar. Este tipo de campeonatos no solo impulsan el talento nacional y la vida sana, sino que también consolidan al parque como un referente a nivel país para el desarrollo del downhill y otras disciplinas outdoor”.

Otros resultados

En la categoría Elite masculina, liderado por Hans Pulgar, el segundo lugar fue para Felipe Benavides, quien registró un tiempo de 00:04:37, mientras que Luis Felipe Lastra completó el podio con 00:04:40. Por su parte, en la categoría Elite femenina, donde Paz Gallo se consagró en el primer puesto, el segundo lugar lo obtuvo Fernanda Quiroga con 00:05:28, seguida de cerca por Antonia Cameiio, quien quedó tercera al marcar 00:05:31.

En el caso de la categoría Master Masculina, el primer lugar fue para Matías Arellano (00:04:50), mientras el segundo puesto lo obtuvo Yonatan Aguilar (00:05:03), completando el podio con Matías Gómez (00:05:04). En el caso de las mujeres, Paula Jara logró liderar su categoría y se impuso en el primer lugar (00:16:16); seguido por Viviana Sáez (00:06:32), mientras el tercer lugar fue para Priscilla Marzán (00:07:05).

Para revisar el listado de competidores y sus tiempos, ingresar a este link: https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/campeonato-nacional-downhill-chile-2025/filtros.