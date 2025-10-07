Elige Vivir Sano entrega implementos deportivos al IND Aysén en apoyo al programa deporte y participación social

El financiamiento se dirigirá a fortalecer la articulación intersectorial de la Mesa Elige Vivir Sano (EVS), apoyando los proyectos con Material Didáctico, Recreativo y Deportivo para fomentar la práctica de actividad física, deporte, vida saludable, el desarrollo familiar, autocuidado, entre otras.

Así lo explicó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo quien agregó que “Es una forma de colaborar a través del Elige Vivir Sano a otras entidades en este caso al Instituto Nacional de Deportes IND a quienes les hicimos entrega de equipos deportivos que apoyarán sus talleres en los distintos puntos de la región. Para nosotros es importante colaborar con el IND porque llegan directo a la comunidad y esta es una de varias entregas que hemos realizado en este periodo y esperamos seguir colaborando desde el Programa Elige Vivir Sano a otras instituciones con el fin de seguir fomentando una vida activa, sana y en movimiento”.

Por su lado el director regional del Instituto Nacional de Deportes, Javier Medina destacó el aporte “estamos acostumbrados a ser nosotros quienes entregan implementos, así que muy agradecidos de que en esta oportunidad nos colabore Elige Vivir Sano a través de una postulación que hicimos, así que estos materiales van a ser muy bien utilizados a través de los talleres y eventos nuestros en donde relevaremos el programa en todas las comunas donde llegamos”.

Deporte y Participación Social es el nombre del programa en donde quedarán los implementos deportivos, entre ellos, escaleras de motricidad, pesas, pesas balones, kit de mancuernas, kit de bandas de resistencias, entre otros, los que aportarán en incrementar la práctica regular y sistemática de la actividad física en jóvenes, adultos y aquellos que pertenecen a la tercera edad a través de talleres y encuentros deportivos.

En el marco del Programa Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia es que se entregó al Instituto Nacional del Deporte IND equipamiento e implementos deportivos por un monto de $3.500.000 para complementar su Programa Deporte y Participación Social que se ejecuta a lo largo de la región de Aysén.