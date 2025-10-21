Oficial del Ejército clasifica al Mundial Ironman 70.3 de Francia

La Capitán María Fernanda Niklitschek M., perteneciente al Regimiento Policía Militar N°1 “Santiago”, logró una destacada participación en el Ironman 70.3 de Encarnación, Paraguay, donde alcanzó el cuarto lugar en su categoría, lo que le otorgó la clasificación al Campeonato Mundial Ironman 70.3, que se disputará en el 2026 en Niza, Francia.

El evento deportivo, reunió a cientos de atletas de élite de distintos países. La competencia estuvo conformada por tres disciplinas: 1.9 kilómetros de natación en aguas abiertas, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera a pie, en un circuito diseñado a lo largo de la costanera y zonas urbanas de la ciudad de Encarnación. La organización otorgó 30 cupos clasificatorios para el mundial, lo que elevó el nivel del torneo y el prestigio de la competencia.

Para la Capitán Niklitschek, este resultado representa la culminación de años de dedicación, preparación física y superación personal. Su desempeño la posiciona entre las mejores atletas de su categoría y demuestra el alto nivel de los deportistas que forman parte del Ejército. “Como militar este triunfo, representa honrar los valores de nuestra institución: disciplina, resiliencia y compromiso con la excelencia. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo del Ejército, mi familia, entrenadores y amigos. Mi mensaje es simple: cree en ti, trabaja con constancia y nunca te rindas. Los sueños están para alcanzarlos.”

La trayectoria de la Capitán Niklitschek en el deporte no es nueva. Ha representado al Ejército en diversas competencias de triatlón a nivel nacional, obteniendo importantes resultados, como el primer lugar en la categoría general Half en el circuito Topman de Arica. Su clasificación al mundial en Francia reafirma su talento y constancia, y la proyecta hacia un escenario internacional de alto nivel, donde competirá con los mejores triatletas del mundo.

Este logro es motivo de orgullo, ya que refleja los principios que guían el quehacer militar: el esfuerzo, la preparación constante y el compromiso con la excelencia.