Cochrane celebró la séptima versión de la Copa Vicente Fernández 2025

Con gran entusiasmo se vivió en el gimnasio municipal de Cochrane la séptima versión de la Copa Vicente Fernández 2025, torneo organizado por la Escuela de Básquetbol EBADEC, con el apoyo de empresas privadas como Aguas Patagonia, Agrosuper, Soprole, comercio local, transportistas regionales y la Ilustre Municipalidad de Cochrane. El evento reunió a delegaciones provenientes de Antofagasta, Puerto Montt, Coyhaique, Chile Chico y Cochrane, consolidándose como una de las competencias formativas más importantes del sur de Chile.

Cochrane.- Durante tres jornadas, el campeonato rindió homenaje al recordado profesor Vicente Fernández, formador del básquetbol local y figura fundamental en el desarrollo de este deporte en la comuna.

La cita deportiva destacó no solo por su organización y espíritu competitivo, sino también por la presencia de la seleccionada nacional Isidora Cornejo Vecchiola, quien representa al Club Hrvatski Sokol de Antofagasta, sumando talento y jerarquía a este campeonato.

El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, destacó la relevancia del evento para la comunidad cochranina, “quiero felicitar sinceramente a la Escuela de Básquetbol de Cochrane, a EBADEC, un club que fue fundado por don Vicente Fernández y que hoy honra su legado con esta copa que lleva su nombre. Fue un maestro del básquetbol cochranino que dejó sembrada la semilla, y hoy vemos cómo esa semilla ha germinado con fuerza. Como municipio y junto a nuestro Concejo Municipal, siempre estaremos disponibles para apoyar instancias que fortalezcan el deporte y la vida comunitaria”, expresó la autoridad comunal.

Desde la organización, la presidenta de EBADEC, Romina Sandoval Gallardo, valoró el compromiso de todos quienes hicieron posible el campeonato, “estamos muy orgullosos como organización de haber podido realizar esta nueva versión de la Copa Vicente Fernández. Nos acompañaron equipos de distintos puntos del país y vivimos un fin de semana lleno de compañerismo, alegría y buen básquetbol. Nos sentimos muy felices y agradecidas por todo el apoyo recibido”, señaló.

El entrenador Cristian “Coach” Leal, del Club Hrvatski Sokol de Antofagasta, destacó la experiencia vivida en la comuna, “esta es mi segunda vez en Cochrane y ha sido una experiencia fantástica. El entorno, la naturaleza y el cariño de la gente hacen que uno se sienta en casa. Estoy seguro de que mis jugadoras se llevan un gran aprendizaje deportivo y humano”, comentó.

Por su parte, Kurt Krüger, DT del Club CEB Puerto Montt, valoró la calidez de la comunidad y la oportunidad de participar por primera vez en el torneo, “ha sido una experiencia muy linda para los niños. Nos sentimos muy a gusto, muy bien tratados y felices de haber compartido en este entorno tan especial. Cochrane tiene algo que te atrapa: su tranquilidad y la calidad humana de su gente”, destacó.

En la jornada final se premió a los equipos más destacados del campeonato: en la categoría U12 Mixto, el primer lugar fue para el Club Chile Chico, seguido por Confluencia y EBADEC de Cochrane. En U16 Damas, el triunfo correspondió al Club Hrvatski Sokol de Antofagasta, seguido por Confluencia de Cochrane y CBC Coyhaique. Finalmente, en U17 Varones, el Club Deportivo CEB de Puerto Montt se quedó con el primer lugar, seguido por CBC Coyhaique y EBADEC de Cochrane.

Durante la ceremonia también se reconoció al quinteto ideal de cada categoría, seleccionado por los árbitros del campeonato, y se realizó la tradicional fotografía oficial con todas las delegaciones participantes, autoridades, entrenadores y auspiciadores.