Encuentro de Rugby en Coyhaique

Este sábado se realizará un Encuentro de Rugby abierto a toda la comunidad, una jornada gratuita que busca fomentar la participación deportiva, la vida sana y el espíritu de equipo en todas las edades.

Coyhaique.- La actividad organizada por WakaPatagonia se desarrollará a partir de las 12:00 horas en la cancha de Cinco Ríos Lodge, y contará con la presencia del Club Jaguarundi de Puerto Aysén como invitado especial.

El encuentro está dirigido a todas las edades, desde niños y jóvenes hasta adultos, tanto para quienes ya han practicado rugby como para quienes desean iniciarse en este deporte. El objetivo es fortalecer los lazos deportivos y comunitarios, promoviendo valores como la disciplina, camaradería y respeto que caracterizan al rugby patagónico.

La organización extendió una invitación abierta a toda la comunidad de Coyhaique y alrededores a participar de esta experiencia formativa y recreativa, en un entorno natural único y con un ambiente familiar.

Actividad gratuita — Todos los niveles — Espíritu de equipo