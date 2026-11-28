Tenía 12 años cuando, caminando por las calles de Curicó, se detuvo frente al ventanal de una escuela de artes marciales. Su curiosidad la llevó a observar una clase completa, hasta que el instructor advirtió su presencia y la invitó a participar. Así comenzó la trayectoria deportiva de la Cabo 1º Damary Pérez H., quien, dos décadas más tarde, se coronó campeona mundial de kung fu en Brasil.

La militar, quien se desempeña como analista de la Sección Egresos de la División de Personal (DIVPER), participó en el World Kung-Fu Championship Brazil 2026, desarrollado los días 14 y 15 de noviembre, en São Paulo. Organizado por la Confederación Brasileña de Artes Marciales Chinas (CBAMC), el certamen congregó a más de 2.000 deportistas provenientes de 26 países, siendo Chile la delegación más numerosa, con 75 representantes.

Integrante del Instituto Shaolin Chan Chile, la Cabo 1º Pérez obtuvo dos medallas de oro: una en “sanda”, conocido como boxeo chino, en la categoría femenina de hasta 60 kilogramos nivel intermedio no profesional, tras vencer a una brasileña y a una compatriota; y otra en “manos vacías”, modalidad que evalúa la precisión, coordinación y dominio técnico en la ejecución de movimientos sin armas.

Durante su adolescencia, Damary también practicó karate y boxeo, clasificando en esta última disciplina a los Juegos Suramericanos de 2010. Ese mismo año ingresó a la Escuela de Suboficiales y, tras egresar en 2011, fue destinada a la Escuela de Aviación Ejército (ESCAVE). Posteriormente, cumplió funciones en el Regimiento N.º 16 “Talca” y en la Compañía Andina Divisionaria N.º 20 “Cochrane”, donde se desempeñó entre 2015 y 2022, periodo en el que incursionó en el ciclismo, el kayak y el triatlón.

Hace dos años, tras su llegada a Santiago, retomó la práctica del kung fu, reconociendo en la preparación física que demanda la profesión militar, un factor decisivo para recuperar su nivel. A su vez, las artes marciales le han permitido desarrollar habilidades aplicables a las funciones administrativas que cumple actualmente.

“La preparación física que exige el Ejército me permitió recuperar rápidamente mi capacidad. Sin embargo, la relación entre ambas actividades va mucho más allá de ese aspecto, porque también comprende la iniciativa, el liderazgo y la capacidad para tomar decisiones. Tanto en la Institución como en las artes marciales, quienes tenemos mayor experiencia asumimos la responsabilidad de orientar a quienes se están iniciando”, explicó la Cabo 1º Pérez.

Alcanzar el podio internacional significó cinco meses de intensa preparación con jornadas de entrenamiento, después de las horas de servicio, dentro y fuera de Santiago. En este proceso fue muy importante el respaldo de su esposo, el Sargento

1º Diego Isla G., exintegrante del seleccionado de esquí del Ejército, y de sus dos hijos, Emilia y Santiago, de ocho y cinco años, respectivamente, quienes también practican kung fu junto a su madre.

Próxima a cumplir 38 años y ascender a un nuevo grado, proyecta alcanzar la categoría profesional en el “sanda”, mientras que, en el ámbito laboral, aspira a continuar perfeccionándose para cumplir los desafíos que la Institución le demande.

De acuerdo con sus postulados, “la formación militar y el deporte tienen muchos elementos en común. En ambos debemos confiar en nuestra preparación, mantener la serenidad frente a situaciones de presión y perseverar para alcanzar nuestros

objetivos. Así como tengo aspiraciones deportivas, también tengo importantesmetas dentro del Ejército, porque ambas actividades son parte de mi desarrollo”.

Más allá de las medallas obtenidas en Brasil, la experiencia de la Cabo 1º Pérez da cuenta de cómo las habilidades adquiridas durante la carrera militar pueden proyectarse hacia el deporte y cómo este, a su vez, contribuye a la formación

integral del personal del Ejército de Chile.