Puerto Aysen.- Wladimir Vergara lleva años rompiendo barreras “físicas, pero también mentales”, como el afirma, en donde su discapacidad intelectual no le ha impedido situarse entre los mejores del Parakarate Nacional durante este 2019, logrando colgarse medallas en diferentes certámenes de la categoria, destacando el Nacional Shito Ryu, El Open Internacional de las Estrellas, Copa Amistad, y su último paso en el Nacional de ParaKarate le permitió llegar a semifinales.

Según lo expresado por el Presidente del Club del atleta, Don Hernan Garces, dijo estar: “ muy orgullosos por el progreso de Wladimir, en el 2018 ya logro medalla en el Nacional de nuestra Federación por tanto sabíamos que este año tenía que ser de crecimiento, y queremos agradecer al Consejo Regional de Aysen, a la sra. Intendenta por su apoyo y en especial a don Marcelo Jelvez, Director de Senadis, quien creyó desde día uno en nuestro atleta, también agradecer al Polideportivo de Aysen que nos permite trabajar en sus instalaciones”.

El Parakarate, es una modalidad que comenzo hace 3 años en Chile, su desarrollo fue en Europa y la tarea es dar una señal clara de inclusión en el deporte. Por su parte según expreso el atleta Wladimir Vergara: “ Llevo 5 años entrenando en la escuela ASKA y quiero agradecer a mi técnico por su apoyo, a mi familia y a todos quienes creen en mí, lo único que puedo decirle a mis compañero es que no digan que no se puede, el deporte me abrió caminos y hoy estoy feliz haciendo lo que me gusta”.

Finalmente el Técnico del Atleta, Marco Coñuecar dijo: “Estamos felices por el progreso de Wladimir, como disciplina estamos comprometidos con el desarrollo del deporte Regional, el Karate desde hace más de 10 años que entrega buenos resultados, aportando cada año con seleccionados Nacionales, esperamos seguir contando con el apoyo de las autoridades del deporte, seguiremos trabajando este 2020 donde se vienen grandes desafíos dentro y fuera de país, por lo cual queremos seguir cosechando logros en donde el karate seguirá siendo uno de los deportes más exitoso en nuestra región”.