En la ciudad del sol se vivió una nueva jornada del Patagonia Chelenko Moutain Bike Race, actividad organizada por “la ruta del Jeinimeni” con importante apoyo de la Municipalidad de Chile Chico, Per Turismo, Supermercado Sur y algunos empresarios cereceros de la zona.

Chile Chico.- Alejandro Sanhueza, encargado de la oficina de deportes y turismo del Municipio, realizó un positivo balance de esta competencia extrema.

“El balance es mucho más que positivo, fueron 150 corredores que se dieron cita en nuestra ciudad, estamos sumamente felices, primero por la convocatorio, la aceptación que tuvo esta carrera, ya que llegó gente de muy lejos. Se han divertido con un circuito que hemos trazado con mucho picante, como se dice en la jerga del ciclismo, tiene una altimetría acumulada importante, es un desafío que sin duda va creciendo. Como municipio estamos sumamente contentos por la alianza con las organizaciones sociales y deportivas de la comuna”.

José Luis “Pipo” Rodríguez fue el ganador de la general en esta competencia extrema de mountain bike, que recorrió senderos, cerros y siempre con un gran telón de fondo, como es el lago General Carrera.

“Súper contento porque este año yo pensé que no venía porque tuve una lesión y la verdad es que, yo creía que no iba a poder venir al Chelenko. Fui a Santiago a ver mis exámenes, me dijeron que podía seguir pedaleando, así es que, ahí no más me puse a entrenar, entrené cinco días y nunca pensé que me iba a quedar con el primer lugar. Este premio se lo dedico a mi señora, a mi hija, que son las personas fundamentales en mi vida, quienes me apoyan en todo y también se lo dedico a mis auspiciadores”.

Desde Futalenfu llegó a Chile Chico, Liliana Ortiz, quien resultó ser la ganadora de la general y quiso dedicar el triunfo a su familia. “Emocionante la carrera durante los dos días, muy linda la carrera, muy lindo todo. Primera vez que participo de esta competencia y me siento muy feliz por todo, por la atención, muy bien organizada la carrera. Quiero dedicar este primer lugar a mi familia, a mi mamá, a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, somos un gran grupo que llegamos acá a Chile Chico”.

En la categoría XS, damas y varones, los ganadores fueron competidores de Chile Chico, Daniela Aguilar y Patricio Soto.

“Contenta por haber sacado un buen lugar, fue gracias al sacrificio, al entrenamiento que llevo desde hace un año. La verdad es que, fue algo extremo para mí, en algún momento pensé, ¿en qué me metí?, pero ya una vez estando ahí es darle hasta llegar”, señaló Daniela. En tanto, Patricio, manifestó que, “estoy feliz, la idea era terminar dentro de los cinco, me había preparado y siempre fui atento a los demás competidores. En el último punto de control pude saber en qué lugar iba, así es que, entregué todo lo que tenía para llegar y estar aquí con el número 1 y la casaquilla de campeón”.

Sebastián Andrade, de “la ciudad del sol”, también se coronó campeón en la categoría juvenil, siendo destacado por su perseverancia y empeño en cada una de las competencias.

El Patagonia Chelenko Moutain Bike Race, tuvo participantes de distintos puntos del país y varias ciudades argentinas, quienes llegaron con sus familias, dando así, movimiento económico a Chile Chico y que las postales de la zona recorran el mundo.